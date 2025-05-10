Новости недели: тревожный супруг доведёт до алкоголизма, а стиральная машина разнесёт инфекцию

А ещё на этой неделе плодотворно поработали учёные из Южной Кореи. Им удалось выяснить, как варикоз связан с деменцией, кофе — с диабетом, а прививка от опоясывающего лишая — с болезнями сердца.

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Стиральные машины не справились с опасными бактериями

Британские исследователи выяснили, что домашние стиральные машины не уничтожают патогенные микроорганизмы. Главным образом эта информация касается врачей, медсестёр и сотрудников диагностических лабораторий. Стирать форму дома не лучшая идея. Это может способствовать распространению внутрибольничных инфекций. Работа опубликована в PLOS One.

Учёные протестировали шесть моделей бытовых стиральных машин, загружая их одеждой, заражённой бактериями. Выяснилось, что половина не уничтожает микробы при быстрой стирке, а треть — даже при обычном цикле. Кроме того, внутри барабанов обнаружились биоплёнки из патогенных бактерий, устойчивых к антибиотикам.

Исследователи призывают пересмотреть рекомендации по стирке медицинской одежды. По их мнению, для этого нужны специальные машины с надёжной дезинфекцией (такие должны быть в больницах).

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Характер партнёра повлиял на склонность к алкоголизму

Учёные из США и Финляндии выяснили, что черты характера и привычки супруга или партнёра влияют на предрасположенность к злоупотреблению алкоголем. Работа опубликована в Clinical Psychological Science.

Исследователи проанализировали данные более 1600 финских близнецов и их партнёров. Оказалось, что влияние генов на склонность к запоям было сильнее у тех, чьи партнёры:

курят,

тревожны и часто испытывают стресс,

импульсивны.

При этом (неожиданно) частое употребление алкоголя партнёром ослабляло влияние генетики. Учёные объясняют это более сильным, чем генетика, влиянием окружающей среды. В данном случае плохой пример спутника жизни (алкоголизм) побуждает человека держаться от спиртного подальше, даже если у него есть генетическая предрасположенность.

Исследователи полагают, что полученные данные в первую очередь будут полезны психотерапевтам и наркологам. Они помогут улучшить программы парной семейной терапии при алкогольной зависимости.

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Варикозные вены увеличивают риск слабоумия

Согласно новому исследованию, варикозное расширение вен повышает риск когнитивных нарушений. Работа опубликована в PLOS One.

Исследователи проанализировали данные почти 400 тысяч человек старше 40 лет. За 13 лет наблюдений деменцию диагностировали у 13,9% участников. Статистический анализ показал, что у пациентов с варикозом вероятность слабоумия достоверно выше. Особенно ярко эта связь прослеживается у мужчин, курильщиков и людей, злоупотребляющих алкоголем.

Примечательно, что в данном исследовании речь идёт о сосудистой деменции, возникающей из-за нарушения мозгового кровообращения. Связей же между варикозом и болезнью Альцгеймера (нейродегенеративная деменция, которая возникает из-за гибели нервных клеток мозга) обнаружено не было.

Интересно, что лечение варикоза снижало риск сосудистой деменции. Учёные подчёркивают, что полученные результаты пока не доказывают причинно-следственной связи, но указывают на важную роль вен для сохранения здоровья мозга.

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Кофе улучшает чувствительность к инсулину у женщин

Умеренное потребление натурального чёрного кофе связано с улучшением обмена глюкозы и снижением инсулинорезистентности, особенно у женщин. К такому выводу пришли корейские учёные, опубликовавшие исследование в журнале Nutrients.

Исследователи проанализировали данные более семи тысяч человек. Выяснилось, что у женщин, которые пьют две и более чашек кофе в день, показатели инсулинорезистентности (HOMA-IR) и уровень инсулина натощак были ниже на 34–36%. При этом добавление в напиток сахара или сливок нивелировало пользу.

У мужчин связь была слабее. По мнению авторов, причина может крыться в гормональных различиях и образе жизни (как правило, у мужчин больше вредных привычек). Также выяснилось, что кофе улучшает чувствительность к инсулину, тем самым снижая вероятность развития сахарного диабета 2-го типа.

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Вакцина от опоясывающего лишая снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Прививка от опоясывающего лишая может защитить не только от самого вируса, но и от серьёзных сердечно-сосудистых осложнений. Согласно масштабному исследованию, опубликованному в European Heart Journal, вакцинация снижает риск инсульта, инфаркта и сердечной недостаточности на целых 23%.

Исследование охватило более 1,2 миллиона жителей Южной Кореи старше 50 лет. Выяснилось, что участники, получившие живую вакцину на основе ослабленного вируса ветряной оспы (возбудителя опоясывающего лишая), имели:

на 26% меньший риск инсультов, инфарктов и смерти от болезней сердца;

риск инсультов, инфарктов и смерти от болезней сердца; на 22% меньший риск ишемической болезни сердца.

По мнению авторов, такой эффект связан с вредоносным действием вируса ветряной оспы на сердце. У некоторых людей от него воспаляются сосуды, что способствует образованию тромбов.

Эффект сохраняется до восьми лет и особенно выражен у мужчин, людей младше 60 лет и у людей с неблагоприятными факторами (курение, употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни).

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Домашняя стирка медицинской одежды может привести к распространению опасных инфекций, а привычки и характер супруга — усилить или ослабить склонность к алкоголизму. Учёные также нашли новые неожиданные связи. В частности, варикоз оказался связан с деменцией, чёрный кофе — с улучшением обмена глюкозы, а прививка от опоясывающего лишая — с более здоровым сердцем.

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