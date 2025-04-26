Открытия недели: собаки оказались лучше людей, а курица — смертельно опасной

Если менопауза возникает до 40 лет, стоит сходить к психотерапевту, есть риск депрессии. Ещё учёные выявили новые биомаркеры рака и продвинулись вперёд в борьбе с устойчивыми бактериями.

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Курятина приближает смерть

Регулярное потребление куриного мяса повышает риск смерти. Ранее считалось, что, в отличие от красного мяса, курица — безопасный выбор. Однако, согласно новым данным, это не всегда так. Исследование опубликовано в журнале Nutrients.

Учёные проанализировали рацион и здоровье почти пяти тысяч итальянцев. Оказалось, что потребление более 300 граммов курятины в неделю увеличивало риск смерти от всех причин на 27% по сравнению с теми, кто ел меньше 100 граммов. Особенно выражена была связь с раком пищеварительного тракта. Риск смерти от него увеличивался в 2,4 раза у женщин и в 2,6 раза у мужчин. А вот умеренное потребление (не более 300 г) мяса всех видов снижало риск этой формы рака на 54%.

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Авторы подчёркивают, что способ приготовления и уровень физической активности участников не учитывались. Это важные факторы, которые также могут влиять на риск. В будущем исследователи планируют оценить и их.

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Ранняя менопауза увеличивает риск депрессии

Женщины, у которых менопауза наступила до 40 лет, чаще сталкиваются с депрессией и когнитивными (внимание, память, планирование) нарушениями в пожилом возрасте. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Alzheimer’s & Dementia.

Учёные проанализировали данные почти 4700 женщин. На протяжении нескольких лет оценивалось их психическое состояние и когнитивные способности. Участницы с ранней менопаузой хуже запоминали информацию, ориентировались в пространстве и выражали свои мысли. Кроме того, у них был выше и риск деменции.

По мнению авторов, это исследование частично объясняет, почему деменция чаще возникает у женщин. Ранняя менопауза и депрессия могут быть серьёзными факторами риска.

Собаки дарят человеку больше радости, чем люди

Исследователи выяснили, что эмоциональная связь между человеком и собакой может быть такой же сильной, как с ребёнком или лучшим другом. При этом с животными намного меньше конфликтов и поводов для стресса. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

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В опросе приняли участие более 700 владельцев собак, которые оценили свои отношения с питомцами по 13 разным шкалам. Оказалось, что собаки получали более высокие оценки по шкалам привязанности, надёжности и удовольствия от общения, чем близкие родственники, партнёры или друзья. Особенно высоко оценивали собак с младенческими чертами — большими глазами и круглой мордой.

Исследователи подчёркивают, что собака не замена человеку. При этом животное может быть одним из важнейших звеньев социальных связей.

Выявлены ранние маркеры рака женских половых органов

Учёные из университетов Шёвде и Гётеборга обнаружили ранние биомаркеры рака женских половых органов. В будущем это открытие поможет сильно повысить выживаемость, поскольку на ранних стадиях рак излечим. Работа опубликована в Human Reproduction.

Около 1,5 миллиона женщин ежегодно сталкиваются с раком половых органов, и более 600 тысяч случаев заканчиваются смертью. Новые биомаркеры позволяют отличать доброкачественные опухоли от злокачественных и выявлять болезнь ещё до появления симптомов. Метод основан на комплексном анализе белков и генетических изменений. Это открытие поможет точнее определять группу риска и начать наблюдение за пациенткой задолго до развития рака.

Авторы надеются внедрить подход в рутинную медицинскую практику. Он позволит не только диагностировать рак на ранней стадии, но и избежать агрессивных форм лечения (которые часто проводятся на продвинутых стадиях).

Учёные нашли способ бороться с антибиотикорезистентными бактериями

Антибиотикорезистентность — одна из серьёзнейших проблем современной медицины. Например, некоторые штаммы кишечной палочки (E. coli) уже не поддаются лечению существующими антибиотиками.

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Работа опубликована в журнале Nature Communications. Учёные из университетов Осло, Тромсё и Университетской больницы Северной Норвегии детально исследовали 2000 образцов E. coli, собранных у пациентов с тяжёлыми инфекциями. Анализ показал, что многие штаммы содержат плазмиды — отдельные фрагменты ДНК, несущие гены устойчивости (к антибиотикам), а также токсины. Один из таких токсинов оказался очень сильным. С его помощью E. coli борются с другими бактериями. Исследования показали, что токсин оказался эффективен в отношении многих антибиотикоустойчивых бактерий (в том числе и некоторых штаммов кишечной палочки).

Исследователи надеются, что на основе этих экспериментов им удастся создать препараты точечного действия — «умные антибиотики», которые будут избирательно убивать вредные бактерии, сохраняя полезную микрофлору.

Главное

Новые данные показали, что регулярное потребление курятины повышает риск смерти, а ранняя менопауза приводит к депрессии и деменции. В то же время выяснилось, что собаки лучше людей оказывают эмоциональную поддержку. Есть новые достижения в борьбе с раком и антибиотикорезистентными инфекциями. Учёные выявили ранние биомаркеры гинекологических опухолей и нашли новый способ побеждать устойчивые бактерии.

Важные исследования