Диабет, гипертензия, почечная недостаточность: что покажет биохимический анализ крови

Это исследование отражает, как работают внутренние органы и происходит обмен веществ. Разобрались с основными показателями.

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Общий и биохимический анализы крови — в чём разница

Это два самых распространённых анализа крови. Оба помогают врачу понять, что происходит в организме, но показывают разную информацию о пациенте.

Общий анализ (ОАК) — это оценка клеток крови (эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов). Он показывает уровень гемоглобина, наличие воспаления, анемии (снижения количества красных кровяных телец и гемоглобина) или признаков инфекции. Это базовое исследование, которое назначают почти при каждом обращении к врачу.

Биохимический анализ крови (БАК) оценивает состав плазмы — жидкой части крови. Он показывает, как работают внутренние органы: печень, почки, поджелудочная железа. С его помощью выявляют нарушения обмена веществ, уровень сахара, холестерина, белков и ферментов. Это около трёх десятков показателей.

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Что показывает общий анализ крови: инфекции, дефициты, тромбы

Как работают почки

Работу почек оценивают с помощью двух основных параметров — креатинина и мочевины.

Креатинин образуется в мышцах и выводится через почки. Если его уровень в норме, почки хорошо справляются со своей задачей. Повышенный креатинин может указывать на почечные заболевания, инфекции, обезвоживание или нарушение оттока мочи. Пониженный уровень встречается редко и, как правило, указывает на потерю мышечной массы.

Мочевина — продукт метаболизма белков, который выводится через почки. При снижении функции почек её уровень повышается. Другие возможные причины:

обезвоживание,

кровотечения в ЖКТ,

сердечная недостаточность,

диета с повышенным содержанием белка.

Печёночные пробы

Их оценивают при подозрении на гепатит, желчнокаменную болезнь и другие патологии печени. Поводом для анализа могут быть боли в правом подреберье и желтушность кожи.

К основным показателям состояния печени относятся:

АЛТ и АСТ (аланинаминотрансфераза и аспартатаминотрансфераза) — ферменты, которые повышаются при разрушении клеток печени.

(аланинаминотрансфераза и аспартатаминотрансфераза) — ферменты, которые повышаются при разрушении Щелочная фосфатаза (ЩФ) — фермент, уровень которого растёт при нарушении оттока желчи (например, при холецистите или желчнокаменной болезни).

(ЩФ) — фермент, уровень которого растёт при нарушении оттока желчи (например, при холецистите или желчнокаменной болезни). Билирубин — желчный пигмент, который образуется при разрушении гемоглобина и других железосодержащих белков. Его концентрация повышается при нарушении переработки желчи или ускоренном разрушении эритроцитов. Повышенное содержание билирубина в крови вызывает желтуху.

Глюкоза

БАК также предусматривает определение уровня глюкозы в крови. Если она выше нормы, это может указывать на сахарный диабет. Важно, что параметр отражает уровень сахара лишь в момент взятия крови. Более надёжный показатель — гликированный гемоглобин (HbA1c). По его значениям можно понять, каков был средний уровень сахара в крови за последние 3–4 месяца.

Если глюкоза повышена, а HbA1c в пределах нормы, это может быть временное отклонение. А вот если оба пункта превышают норму, нужно обратиться к эндокринологу.

Пониженный уровень сахара в крови может указывать на:

надпочечниковую недостаточность;

голодание;

тяжёлые болезни печени, почек или сердца;

гипотиреоз;

опухоли, вырабатывающие инсулин (инсулиномы);

тяжёлые инфекции,

передозировку инсулином.

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Липидный профиль

Он показывает уровень разных жиров в крови. С его помощью оценивают риск атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. В него входят:

общий холестерин;

липопротеины низкой и очень низкой плотности (ЛПНП и ЛПОНП) — «плохой» холестерин, который откладывается в сосудах;

который откладывается в сосудах; липопротеины высокой плотности (ЛПВП) — « хороший» холестерин, помогает удалять лишний холестерин из крови;

помогает удалять лишний холестерин из крови; триглицериды — основной тип жира (избыток связан с риском болезней сердца, в частности инфаркта).

Белок в крови

Врачи также обращают внимание на альбумин и общий белок.

Альбумин — основной белок плазмы крови. Он образуется в печени и отвечает за транспорт веществ, питание тканей и удержание жидкости внутри сосудов. Пониженный уровень альбумина может указывать на заболевания печени или почек, воспаление или голодание.

Общий белок — это сумма всех белков плазмы, включая альбумин и глобулины (антитела, ферменты и др.) По нему врачи оценивают состояние обмена веществ, работу печени и иммунной системы. Повышение общего белка может говорить о хроническом воспалении, а снижение — о нарушениях всасывания или нехватке белка в рационе питания.

Электролиты

Это ионы минеральных солей, которые есть во всех тканях, они проводят электрические заряды. Их баланс важен для поддержания водного, кислотно-щелочного и энергетического обмена. При проведении БАК оценивают концентрацию следующих электролитов:

Натрий — важен для нормального артериального давления и водного баланса. При избытке повышается давление, а при дефиците возникают слабость и спутанность сознания.

— важен для нормального артериального давления и водного баланса. При избытке повышается давление, а при дефиците возникают слабость и спутанность сознания. Калий — регулирует сердечный ритм и сокращение мышц. Отклонения от нормы могут привести к судорогам или аритмии.

— регулирует сердечный ритм и сокращение мышц. Отклонения от нормы могут привести к судорогам или аритмии. Кальций — нужен для костей, зубов, нервов и сердца.

— нужен для костей, зубов, нервов и сердца. Хлор — участвует в поддержании кислотно-щелочного и водного баланса. Снижается при рвоте, поносе или патологической потливости.

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Как подготовиться к анализу

Вам обязательно об этом скажет врач, но есть общие правила:

Сдавать натощак. За 9–12 часов до анализа нельзя есть. Разрешается только пить воду без газа. Кофе, чай и соки также могут повлиять на показатели.

Не употреблять алкоголь. За 24–48 часов до анализа следует полностью отказаться от спиртного — оно искажает работу печени, влияет на липиды и глюкозу.

Избегать физической нагрузки и стресса. За день до анализа лучше не тренироваться и не переутомляться. Физическая нагрузка может повлиять на уровень ферментов и гормонов.

Ограничить приём лекарств. Некоторые препараты (например, мочегонные, статины, гормоны) могут изменить результаты. Если вы принимаете лекарства, сообщите об этом врачу заранее.

Не курить перед процедурой. За час до анализа не курите — это влияет на сосуды и состав крови.

Главное

Биохимический анализ крови показывает, как работают внутренние органы и обмен веществ. Анализ прост в исполнении, но требует правильной подготовки. Лаборатория выдаёт пациенту документ с результатами. В бланке обязательно прописаны нормальные значения для каждого показателя, что позволит понять, повышен или понижен тот или иной параметр. Расшифровывать результаты должен врач.

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