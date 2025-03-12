Что показывает общий анализ крови: инфекции, дефициты, тромбы

Общий анализ крови — один из самых популярных лабораторных тестов. Разобрались, какие в нём показатели и что они могут сказать о вашем здоровье.

© fotoquique/iStock.com; Рамблер

Общий анализ крови (ОАК) — простой, доступный и информативный тест. Он помогает врачу определить, есть ли в организме воспаление, анемия, аллергия или проблемы с иммунитетом.

При ОАК оценивают три основные группы клеток:

эритроциты — отвечают за транспорт кислорода,

— отвечают за транспорт кислорода, разные виды лейкоцитов — клетки иммунной системы,

— клетки иммунной системы, тромбоциты — отвечают за свёртываемость крови.

В бланке с результатами обычно есть диапазоны нормы для каждого показателя. Пациент сам может понять, повышен или понижен у него тот или иной показатель. При этом интерпретация анализа зависит от множества факторов, например, возраста, состояния здоровья, образа жизни и других. Именно поэтому расшифровкой анализа занимается врач.

Эритроциты и гемоглобин

Эритроциты (или красные кровяные тельца) — клетки, которые переносят кислород. В их составе красный пигмент гемоглобин. Он связывается с кислородом в лёгких и затем доставляет его к тканям.

Низкий уровень эритроцитов и гемоглобина указывают на анемию. А повышенные значения могут быть следствием:

обезвоживания,

заболеваний лёгких,

длительного пребывания в горах (там меньше кислорода, из-за чего увеличивается количество эритроцитов),

заболеваний костного мозга, при которых вырабатывается слишком много красных кровяных клеток.

На процентное содержание эритроцитов в крови указывает гематокрит. По этому показателю оценивают способность крови переносить кислород.

При ОАК также определяют уровень незрелых эритроцитов — ретикулоцитов. В норме их должно быть 0,2-1,2%. Если их больше, это значит, что костный мозг вырабатывает много красных клеток.

Возможно, это следствие кровопотери (например, внутренних кровотечений) или приёма препаратов, которые стимулируют кроветворение. Если ретикулоцитов мало, то это возможно при заболеваниях костного мозга, дефиците витамина В12 и фолиевой кислоты.

Ещё один показатель, связанный с эритроцитами, — скорость их оседания (СОЭ). Высокая СОЭ может указывать на воспалительные процессы, инфекции, аутоиммунные и онкологические заболевания. При воспалении печень и иммунные клетки вырабатывают специфические белки, которые меняют заряд эритроцитов (в норме он отрицательный). Из-за этого они легче слипаются, поэтому быстрее оседают.

© Сергей Пятаков/РИА Новости

Лейкоциты и лейкоцитарная формула

Это иммунные клетки, которые защищают организм. Они распознают и уничтожают бактерии, вирусы, грибки и другие чужеродные агенты. При бактериальных инфекциях или воспалении лейкоцитов становится больше. Низкий уровень этих клеток может указывать на:

вирусные инфекции,

болезни костного мозга,

дефицит витаминов.

Кроме общего количества лейкоцитов, ОАК также предусматривает подсчёт лейкоцитарной формулы. Это соотношение разных видов лейкоцитов, среди которых:

Нейтрофилы (40-70%). Это основные бойцы с бактериями и грибками. Если их стало больше, вероятно есть бактериальная инфекция (например, пневмония, ангина). Если нейтрофилов мало, возможны вирусные инфекции или недостаточная функция костного мозга.

(40-70%). Это основные бойцы с бактериями и грибками. Если их стало больше, вероятно есть бактериальная инфекция (например, пневмония, ангина). Если нейтрофилов мало, возможны вирусные инфекции или недостаточная функция костного мозга. Лимфоциты (20-40%). Их уровень растёт при вирусных инфекциях (грипп, ветрянка, мононуклеоз) и некоторых видах рака крови. Если лимфоцитов мало, это может говорить о хроническом стрессе или иммунодефиците.

(20-40%). Их уровень растёт при вирусных инфекциях (грипп, ветрянка, мононуклеоз) и некоторых видах рака крови. Если лимфоцитов мало, это может говорить о хроническом стрессе или иммунодефиците. Моноциты (2-10%). Это клетки, которые могут пожирать бактерии и мёртвые клетки. При инфекциях их, как правило, становится больше.

(2-10%). Это клетки, которые могут пожирать бактерии и мёртвые клетки. При инфекциях их, как правило, становится больше. Эозинофилы (1-5%). Активируются при аллергии и паразитах. Поэтому при этих заболеваниях эозинофилов может быть выше нормы.

(1-5%). Активируются при аллергии и паразитах. Поэтому при этих заболеваниях эозинофилов может быть выше нормы. Базофилы (меньше 1%). Их избыток может быть связан с аллергическими реакциями или воспалением.

Лейкоцитарная формула помогает врачу понять, с чем именно организм борется (вирусами, бактериями, аллергеном) и выбрать правильную тактику диагностики и лечения.

Тромбоциты

Эти клетки отвечают за свёртываемость крови. Если вы поранились, тромбоциты мгновенно собираются в повреждённом месте и формируют «пробку», чтобы остановить кровотечение.

Если тромбоцитов мало (тромбоцитопения), то возрастает риск кровотечений. Такая картина возможна при вирусных инфекциях, аутоиммунных заболеваниях или приёме некоторых лекарств (например, аспирина). Когда тромбоцитов слишком много (тромбоцитоз), то возрастает риск тромбов.

Когда нужно делать клинический анализ крови

При подозрении на хроническую болезнь (при неблагоприятной симптоматике, например, частых простудах, головокружении, шуме в ушах, высокой температуре и других).

на (при неблагоприятной симптоматике, например, частых простудах, головокружении, шуме в ушах, высокой температуре и других). При установленных хронических заболеваниях (для контроля состояния здоровья).

хронических заболеваниях (для контроля состояния здоровья). Перед операциями (чтобы исключить проблемы со свёртываемостью крови).

(чтобы исключить проблемы со свёртываемостью крови). Для профилактики (раз в год для своевременной диагностики заболеваний).

Важно! Если ваш анализ показывает отклонения, не стоит сразу паниковать. ОАК — это лишь первый шаг к диагнозу. Врач смотрит не только на конкретные показатели, но и на ваш возраст, симптомы и общее состояние. В некоторых случаях может понадобиться повторный анализ или дополнительные исследования.

Главное

Общий анализ крови (ОАК) показывает, хватает ли организму кислорода, есть ли воспаление, анемия, инфекции или проблемы со свёртываемостью. ОАК — это первый шаг в диагностике заболеваний. Если показатели отклоняются от нормы, то врач может направить пациента на дополнительные исследования.