Секс, насилие и болтовня — как алкоголь меняет поведение

Негативное влияние этилового спирта на организм изучено хорошо. Но алкоголь меняет ещё и поведение. Разобрались, что происходит в сознании после порции спиртного и почему пьяные такие разговорчивые, а иногда и агрессивные.

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Тяга к насилию

Эту связь подтверждает статистика. Примерно половина всех преступлений в мире совершается в состоянии интоксикации. Это объясняется нейробиологическими процессами и социальными факторами.

Гипотеза растормаживания говорит, что этиловый спирт подавляет работу префронтальной коры, которая участвует в контроле поведения. Поэтому пьяный человек теряет когнитивный контроль: ему трудно обрабатывать информацию, принимать решения и подавлять нерациональные желания.

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Однако это не единственный фактор. Исследователи из Университетской больницы Берлина пришли к выводу, что важную роль играет предыдущий опыт употребления алкоголя, причём необязательно личный. Ребёнку достаточно видеть поведение родителей или сверстников в состоянии опьянения, чтобы перенять его. Это так называемая теория социального обучения.

Игромания

Алкоголь повышает тягу к азартным играм. Исследование Чикагского университета с участием 572 патологических игроков показало, что в зоне риска те, у кого есть и алкогольная зависимость. Они больше склонны к игромании и вообще к импульсивным поступкам.

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Отчасти это связано с тем, что этиловый спирт влияет на миндалевидное тело. Эта структура расположена глубоко в мозге и отвечает за чувство страха и тревоги. У трезвого человека миндалевидное тело посылает предупреждающие сигналы, которые не дают сказать или сделать что-то, что нарушает социальные нормы. Но после нескольких порций алкоголя эти сигналы затихают.

Любопытно, что есть и обратная связь: игры влияют на тягу к алкоголю. К такому выводу пришли учёные из Университета Мемфиса. Эксперимент со студентами показал: те, кто играл в азартные игры или смотрел захватывающий баскетбольный матч, выпивали больше тех, кто смотрел обычный фильм. Вероятно, на желание выпить влияет соревновательный контекст.

Либидо

Действие алкоголя на сексуальное возбуждение и мужскую эрекцию зависит от дозы. В небольшом количестве он или вообще не влияет на либидо, или незначительно его повышает. А в высоких дозах, наоборот, подавляет. Поэтому алкоголь — плохой афродизиак.

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То же самое можно сказать о женщинах. Исследование Университета медицинских наук Гераша показало: регулярное потребление спиртного в больших дозах увеличивает вероятность сексуальной дисфункции у женщин на 74%. Это выражается в снижении либидо, боли при половом акте и трудностях в достижении оргазма.

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Однако алкоголь связан с рискованным сексуальным поведением. Этот эффект, как и все предыдущие, объясняется влиянием этилового спирта на структуры мозга, которые отвечают за контроль. Учёные называют это алкогольной близорукостью: когда затуманенный разум не может спрогнозировать очевидные негативные последствия. Например, метаанализ международной исследовательской группы доказал, что алкоголь усиливает намерение заниматься незащищённым сексом, хотя, будучи трезвыми, участники эксперимента его не практикуют.

Болтливость

Алкоголь раскрепощает и может на время превратить интроверта в экстраверта. Это подтверждают учёные.

Например, в 2017 году в журнале Clinical Psychological Science было опубликовано исследование о связи алкоголя с изменением личности. Участники эксперимента пили водку с лимоном, пока концентрация алкоголя в крови не достигала 0,09% (это чуть выше допустимого предела для вождения автомобиля в США и Англии). Последствия опьянения оценивали сторонние наблюдатели. Закономерно они пришли к выводу, что после спиртного участники эксперимента стали более общительными и склонными к откровенным разговорам.

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Однако честность таких бесед остаётся под вопросом. Большинство исследователей сходятся во мнении, что алкоголь может заставить человека говорит правду или то, что он считает правдой в момент опьянения. Высказанное после спиртного мнение может не совпадать с тем, что человек думает, будучи трезвым.

Главное

Алкоголь способен изменить поведение. Этиловый спирт подавляет работу префронтальной коры и миндалевидного тела, поэтому пьяный человек теряет контроль над собой: становится разговорчивым, агрессивным и импульсивным. Однако на поведение в состоянии опьянения влияют не только нейробиологические процессы, но и предыдущий опыт. Исследования показывают, что дети перенимают поведение выпивших родителей и сверстников и воспроизводят его, когда выпьют сами. На сексуальное возбуждение в небольших количествах спиртное почти не влияет. Однако может провоцировать рискованное сексуальное поведение, например незащищённый половой контакт.

Важные исследования