Как читать состав косметики: гид по активным ингредиентам

При выборе косметики важно обращать внимание не только на бренд и упаковку, но и на состав. Длинный список ингредиентов может показаться сложным и сбить с толку. Разобрались, какие активные компоненты действительно помогают коже сохранять увлажнённость, здоровый вид и молодость.

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Состав уходовых средств

Каждое косметическое средство состоит из двух основных групп компонентов: базовых и активных. Базовые создают текстуру и продлевают срок хранения. К ним относятся вода, эмульгаторы, загустители — они помогают крему сохранять однородность, легко распределяться по коже и впитываться.

Как читать этикетки косметики: базовые компоненты и потенциальные аллергены

Активные ингредиенты — это те вещества, которые непосредственно влияют на кожу. Они отвечают за увлажнение, защиту, обновление клеток и другие эффекты. Даже в небольших концентрациях активы могут заметно улучшить состояние кожи.

Но важно помнить, что аллергия может возникнуть на любые вещества, включая те, которые обычно считаются безопасными. Поэтому рекомендуется сначала провести тест на чувствительность: нанести небольшое количество продукта на кожу в области шеи или локтя и подождать 24–48 часов, чтобы проверить реакцию. Это поможет избежать нежелательных последствий.

Активные компоненты и их действие

Витамин A

Ретинол ускоряет обновление клеток кожи, улучшает её текстуру и стимулирует синтез коллагена. Он помогает бороться с морщинами, делает кожу более гладкой и упругой, выравнивает тон.

Витамин C

Он обладает антиоксидантными свойствами, помогает защищать кожу от повреждений, вызванных свободными радикалами, и восстанавливать её после воздействия окружающей среды. Он также стимулирует выработку коллагена, выравнивает тон кожи и придаёт ей сияние. Витамин C уменьшает пигментацию и борется с признаками старения.

Чем полезен Витамин С для кожи, каким бывает и как его использовать

Пантенол (витамин B5)

Этот компонент увлажняет кожу, улучшает защитные функции и способствует её восстановлению. Он уменьшает покраснения и раздражения, помогает быстрее заживать микротрещинам.

Пептиды

Это короткие цепочки аминокислот, которые стимулируют регенерацию кожи, помогают разглаживать морщины и замедлять старение. Они проникают в кожу и запускают выработку коллагена. В результате кожа становится более упругой, плотной и эластичной.

Церамиды

Липиды, которые восстанавливают защитный барьер кожи, предотвращают потерю влаги. Они помогают справляться с сухостью, раздражением и делают кожу более устойчивой к внешним воздействиям. Особенно полезны, если кожа чувствительная и обезвоженная.

Гиалуроновая кислота

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Она увлажняет и притягивает влагу из окружающей среды, удерживает её в коже. Помогает поддерживать упругость и эластичность.

Ниацинамид (витамин B3)

Он обладает противовоспалительными свойствами, помогает уменьшить покраснения, воспаления и улучшить барьерную функцию кожи. Ниацинамид регулирует выработку себума, улучшает текстуру и способствует разглаживанию морщин.

AHA-кислоты

Альфа-гидроксикислоты, например гликолевая и молочная кислота, мягко отшелушивают мёртвые клетки с поверхности кожи, ускоряют обновление клеток и улучшают текстуру кожи.

Салициловая кислота

Это бета-гидроксикислота, которая проникает в поры и помогает очистить их от загрязнений и избытка кожного сала. Она устраняет чёрные точки и прыщи, ускоряет обновление клеток кожи.

Азелаиновая кислота

Уменьшает покраснения и воспаления, борется с гиперпигментацией и акне. Подходит для чувствительной кожи, так как обладает мягким осветляющим и антисептическим эффектом.

Диоксид титана, оксид цинка

Они используются как физические фильтры в солнцезащитных средствах. Диоксид титана и оксид цинка создают барьер, который отражает солнечные лучи и защищает кожу от вредного воздействия.

Арбутин

Он осветляет кожу, уменьшает выработку меланина — пигмента, который отвечает за цвет. Помогает справиться с пигментными пятнами из-за солнца, воспалений или возрастных изменений. Он также выравнивает тон лица, подходит для борьбы с гиперпигментацией и постакне.

Главное

Активные компоненты — это ключевые ингредиенты косметики, которые определяют её эффективность. Они насыщают кожу влагой, защищают от негативного воздействия окружающей среды, замедляют возрастные изменения, выравнивают тон и очищают поры. Чтобы уход был результативным, важно выбирать средства, учитывая индивидуальные особенности кожи.

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