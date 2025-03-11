Как читать этикетки косметики: базовые компоненты и потенциальные аллергены

Уходовые продукты содержат десятки компонентов, у каждого из которых своя роль. Одни придают текстуру, другие продлевают срок хранения. Разобрались, на что обращать внимание в составе и каких ингредиентов стоит избегать, особенно если кожа чувствительная.

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Безопасность ингредиентов

Нет абсолютно «хороших» или «плохих» компонентов — всё зависит от концентрации, типа кожи и индивидуальной реакции.

Что важно учитывать при выборе косметики:

Порядок ингредиентов в составе. Компоненты перечисляются по убыванию концентрации. Ингредиенты с содержанием больше 1% указывают в начале списка, а те, что в меньших количествах, могут располагаться произвольно.

Особенности кожи. Даже безопасные вещества могут оказаться неподходящими для чувствительной кожи, поэтому нужно следить за реакцией на новые средства.

Базовые компоненты

Они составляют основу косметического средства, придают ему нужную консистенцию и стабильность.

Вода

Это главный ингредиент кремов, лосьонов и тоников. Она служит растворителем, увлажняет кожу и делает текстуру лёгкой. Важно, чтобы вода была хорошо очищена — иначе в ней могут размножаться бактерии.

Эмульгаторы

Они соединяют жидкости, которые не смешиваются, например, воду и масло. Без эмульгаторов такие смеси бы расслоились. К ним относятся:

цетеариловый спирт (cetearyl alcohol),

полисорбаты (polysorbate),

лецитин (lecithin — используется в органической косметике).

Загустители

Они отвечают за консистенцию средства — от лёгкого геля до плотного крема, бывают:

натуральные: камеди (ксантановая, гуаровая), производные целлюлозы,

синтетические: карбомер (акрилаты), полиакрилаты,

ассоциативные: полимерные загустители (кроссполимеры акрилатов)

Консерванты

Это компоненты, которые предотвращают рост бактерий, грибков и плесени. Без них средство испортится за несколько дней. К консервантам относятся:

сорбат кальция (calcium sorbate),

бензойная кислота (benzoic acid),

феноксиэтанол (phenoxyethanol),

пропионат аммония (ammonium propionate).

Потенциальными аллергенами могут быть:

формальдегид (formaldehyde),

DMDM-гидантоин (DMDM-hydantoin),

метилизотиазолинон (methylisothiazolinone),

имидазолидинилмочевина (Imidazolidinyl urea).

Если кожа чувствительная, лучше выбирать косметику без формальдегидных консервантов.

Эмоленты

Они образуют на поверхности кожи тонкую защитную плёнку, которая удерживает влагу, предотвращает её испарение и улучшает барьерную функцию кожи.

Окклюзионные — создают на коже жирный слой и не растворяются в воде: вазелин, минеральное масло, ланолин.

Увлажняющие — притягивают и удерживают воду на коже, повышают её увлажнённость: глицерин, пропиленгликоль.

ПАВы (поверхностно-активные вещества)

Они устроены так, что одна часть молекулы притягивает воду, а другая — жир и грязь. Из-за этого ПАВы эффективно захватывают загрязнения с кожи и легко смываются водой. Они делятся на мягкие и агрессивные, в зависимости от их способности воздействовать на кожу.

Мягкие ПАВ — не повреждают защитный барьер:

кокамидопропилбетаин (сocamidopropyl betaine),

динатрия кокоамфодиацетат (disodium cocoamphodiacetate),

натрия кокоамфоацетат (sodium сocoamphoacetate).

Агрессивные ПАВ — могут стать причиной сухости и раздражения:

лаурилсульфат натрия (sodium lauryl sulfate — SLS),

лауретсульфат аммония (ammonium laureth sulfate),

стеарат натрия (sodium stearate).

Чувствительной коже подойдут средства с мягкими ПАВ.

Отдушки и ароматизаторы

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Эти компоненты придают косметике приятный аромат, но у некоторых людей они могут спровоцировать аллергическую реакцию.

Маркировка «без отдушек» обычно указывает на то, что в продукте нет искусственных ароматизаторов. Но она не исключает пахучие растительные ингредиенты (например, масла лаванды или мяты), которые могут оказаться аллергенами.

Если у вас чувствительная кожа, перед использованием нового продукта рекомендуется провести тест.

Нанесите небольшое количество на внутреннюю сторону локтя или на шею.

Оставьте продукт на коже на 24-48 часов.

Ежедневно проверяйте участок на покраснение, зуд или другие изменения.

Если реакции не возникло, косметическое средство, скорее всего, безопасно.

Анализ этикеток косметики для чувствительной кожи показал, что 95% продуктов содержат хотя бы один потенциальный аллерген, а 78% — их комбинации, что может повышать риск кожной реакции. Чаще всего встречались ароматизаторы (линалоол, лимонен), консерванты (гидроксиметилглицинат натрия, диазолидинилмочевина) и поверхностно-активные вещества (алкилглюкозиды).

При этом исследование учитывало только состав, указанный на упаковке, а не реальные случаи аллергии. В целом косметические ингредиенты считаются безопасными, но чувствительная кожа может реагировать на них сильнее.

Главное

Каждый компонент косметического средства выполняет свою функцию: одни отвечают за текстуру и стабильность, другие продлевают срок хранения. Большинство компонентов безопасны, но реакция на них индивидуальна. Чтобы косметика приносила пользу, важно обращать внимание на состав и возможные аллергены.

Важные исследования: