Миф о том, что при попытке чихнуть с открытыми глазами они могут выскочить из орбит, знаком многим с детства. Звучит жутко, почти как из фильма ужасов, но имеет ли это хоть какое-то отношение к реальности?

С точки зрения анатомии, наши глаза надежно зафиксированы в глазницах с помощью мышц, соединительной ткани и зрительного нерва. Давление, возникающее при чихании, действительно высокое, но направлено оно совсем не туда, чтобы «вытолкнуть» глаза наружу. Более того, структура черепа защищает глазные яблоки от любого подобного сценария.

Почему же тогда глаза закрываются во время чиха? Это естественный рефлекс. Когда мы чихаем, в работу включается сразу несколько мышц: глотки, груди, диафрагмы, а заодно и мышцы вокруг глаз. Мозг воспринимает этот процесс как потенциально опасный (например, чтобы защитить глаза от пыли или микробов) и автоматически закрывает веки. Это встроенный механизм защиты, не поддающийся сознательному контролю.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.