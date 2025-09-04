Многие замечали: только начинаешь засыпать, и вдруг резко дергаешься, словно падаешь в пропасть. Это явление называется гипногогическим вздрагиванием. Ученые объясняют его как естественный сбой в момент, когда тело расслабляется, а мозг еще контролирует ситуацию.

Иногда мозг воспринимает полное расслабление как потерю контроля – например, как при падении. Тогда он посылает мышцам резкий импульс, чтобы «проверить», все ли в порядке.

Чаще всего это случается при усталости, недосыпе или стрессе. Считается, что у древних людей такая реакция могла предотвратить падение с дерева или скалы во сне.

Бояться нечего: гипногогические вздрагивания – нормальное явление, даже если мозг выбирает для проверки не самый удачный момент.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.