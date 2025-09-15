Гастроэнтерологи все чаще сталкиваются с пациентами, у которых возникает боль в горле не из-за вируса или инфекции, а после приема пищи. Особенно часто дискомфорт появляется после жирной, кислой или газированной еды. Причина в гастроэзофагеальном рефлюксе: когда кислое содержимое из желудка попадает обратно в пищевод.

Такой заброс меняет кислотно-щелочной баланс и раздражает заднюю стенку глотки. Возникает жжение или ощущение першения, которое легко спутать с симптомами простуды. Важно понимать: лечить в этом случае нужно не горло, а желудок. И боль проходит только при правильной гастроэнтерологической терапии.

О чем говорит белый налет на языке

Отоларингологи все чаще направляют таких пациентов к гастроэнтерологам, даже если живот не болит. Это нормальная практика, и она помогает выявить скрытые проблемы ЖКТ, которые маскируются под простое воспаление горла.

Подробнее об этом рассказала в своем видео врач-гастроэнтерлог Татьяна Жукова.