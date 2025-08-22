Белый налет на языке может быть как вариантом нормы, так и признаком проблем со здоровьем. Легкий белесоватый оттенок у взрослых допустим, хотя у детей язык обычно должен быть ярко-розовым и чистым.

Если налет становится более выраженным и заметным – это сигнал, что стоит обратить внимание на свое самочувствие. А густой и плотный слой, покрывающий не только центр, но и весь язык, уже является серьезным поводом обратиться к врачу, в первую очередь к гастроэнтерологу.

Налет может указывать на разные состояния: инфекции, метаболические нарушения, гормональные сбои или грибковое поражение. Поэтому для точной диагностики лучше не заниматься самонаблюдением, а довериться специалисту.

Подробнее об этом рассказала в своем видео врач Ксения Машкина.