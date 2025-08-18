Перед экзаменом, собеседованием или важным выступлением многие замечают знакомый спазм в животе. Это не случайность и не последствия еды, а часть древнего механизма выживания.

Когда человек попадает в стрессовую ситуацию, организм включает режим тревоги. В кровь выбрасывается адреналин, и ресурсы перераспределяются: кровь уходит от органов пищеварения к мышцам, чтобы быть готовыми к бегству или борьбе. Желудок и кишечник начинают сокращаться, пищеварение замедляется, и появляется ощущение боли или дискомфорта.

Эта реакция закрепилась в ходе эволюции – миллионы лет назад она помогала нашим предкам спасаться от опасности. Сегодня угрозы другие, но тело продолжает реагировать по-старому.

Чтобы справиться со спазмом, врачи советуют простые техники: медленное дыхание, легкая прогулка или физическая активность помогут успокоить организм и вернуть его в привычный ритм.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.