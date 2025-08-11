Боль в левом подреберье часто пугает, многие сразу думают о проблемах с поджелудочной железой. Однако в большинстве случаев причина совсем другая. Панкреатит, вопреки распространенному мнению, чаще проявляется острой и постоянной болью в центре живота – в эпигастрии. При этом для постановки диагноза одного УЗИ с фразой «диффузная неоднородность поджелудочной» недостаточно.

При подтвержденном панкреатите лечение предполагает пожизненный прием ферментов. И важно помнить: еда напрямую на поджелудочную не влияет, а вот курение и алкоголь могут ухудшать ее состояние.

Какие симптомы при боли в животе требуют вызова скорой помощи

Чаще всего боль под левыми ребрами связана с другими причинами. На первом месте метеоризм: раздувшаяся от газов кишка, что нередко случается при избытке сладкого, яблок или сельдерея в диете. На втором месте синдром раздраженного кишечника, который тоже может давать периодические неприятные ощущения в этой области.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач-эндокринолог Максим Кузнецов.