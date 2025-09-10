Чтобы приблизительно оценить, соответствует ли ваш вес норме, вовсе не нужны сложные анализы. Достаточно рассчитать индекс массы тела.

Для этого нужно разделить свой вес на рост в метрах, возведенный в квадрат. Например, 70 кг при росте 1,70 м → 70 ÷ (1,7 × 1,7). Получившееся число и есть ваш ИМТ. Если показатель меньше 25, вес считается нормальным.

Однако метод не универсален. Он не подходит для спортсменов с развитой мускулатурой и пожилых людей. Поэтому стоит дополнительно ориентироваться на талию: у мужчин она должна быть не более 94 см, у женщин – не более 80 см.

Таким образом, даже если вес в норме, но талия превышает рекомендуемые значения, это сигнал, что стоит пересмотреть образ жизни и уделить внимание здоровью.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач-эндокринолог Максим Кузнецов.