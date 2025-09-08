Проблемы с печенью все чаще встречаются не только у взрослых, но и у молодых людей. Одна из главных причин – неалкогольная жировая болезнь печени, которая развивается незаметно, но может привести к серьезным последствиям.

Главные факторы риска – переедание жирной пищей и сладостями, избыточный вес, низкая физическая активность и генетическая предрасположенность. В организме накапливается больше холестерина низкой плотности, из-за чего печень постепенно меняет свою структуру.

Врачи отмечают, что заболевание «молодеет». Это связано с ростом ожирения, нарушениями углеводного и липидного обмена уже в раннем возрасте. Так, даже у 30-летних пациентов при обследовании выявляют воспаление печени и повышенные ферменты, хотя вирусные гепатиты полностью исключены.

Причина в том, что сочетание лишнего веса и высокого холестерина приводят к развитию неалкогольной жировой болезни печени. Поэтому ранняя профилактика особенно важна.

Подробнее об этом рассказала в своем видео врач-гастроэнтерлог Татьяна Жукова.