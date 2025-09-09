Зубы мудрости не всегда становятся проблемой, но в некоторых случаях стоматологи советуют не откладывать их удаление.

Одной из самых частых ситуаций бывает, когда зуб не может нормально прорезаться: над ним остается так называемый «капюшон» из десны, под которым скапливаются бактерии. Это приводит к боли и воспалению. Другая распространенная проблема – рост зуба под наклоном, когда восьмерка упирается в соседний зуб. В таком случае страдает прикус и портится эмаль здорового зуба. Иногда коронка зуба травмирует слизистую, и такие постоянные повреждения считаются фактором риска серьезных заболеваний.

Зубы мудрости удаляют и тогда, когда они не участвуют в жевании, но уже поражены кариесом, либо когда лечение невозможно: например, из-за сложной анатомии, изогнутых корней или близкого расположения к гайморовой пазухе и нижнечелюстному нерву.

Таким образом, своевременное удаление восьмерок помогает избежать хронических воспалений, боли и проблем с прикусом, сохраняя здоровье всей зубочелюстной системы. Подробнее об этом рассказал в своем видео стоматолог Константин Крылов.