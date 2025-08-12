Если во рту установлены коронки, мосты, протезы или ортодонтические конструкции, особенно сделанные у разных врачей и из разных металлов, это может стать причиной хронических проблем со слизистой. Между разными металлами возникает так называемый гальванический ток – слабый электрический разряд, который раздражает ткани.

В результате у человека годами могут появляться болезненные язвочки, которые не заживают, несмотря на лечение мазями или полосканиями. Причину таких симптомов не всегда удается быстро установить, ведь они напрямую связаны с составом и сочетанием материалов в полости рта.

Какие коронки выбрать: металлокерамика или безметалловые

Решение в этом случае одно – заменить все конструкции и убрать источники гальванического тока. Только так можно устранить дискомфорт и восстановить здоровье слизистой.

Подробнее об этом рассказал в своем видео стоматолог Константин Крылов.