Хруст в шее может быть как безобидным, так и тревожным сигналом. Врачи выделяют два его типа – физиологический и патологический.

Физиологический хруст возникает, когда человек поворачивает или наклоняет голову. Хруст тихий, после него часто появляется ощущение облегчения. Такой хруст считается нормой и говорит о том, что мышечный корсет шеи работает. Опасно, если физиологические щелчки полностью отсутствуют – это может указывать на воспаление суставов, например при болезни Бехтерева.

Патологический хруст отличается громкими щелчками, которые слышат и окружающие. Обычно он сопровождает наклоны или повороты головы и указывает на нестабильность в шейном отделе позвоночника. В этом случае существует риск нарушения кровотока: позвонки могут сдавливать сосуды, что увеличивает вероятность ишемического инсульта.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач-невролог Александр Шишонин.