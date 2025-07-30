Наклон – одно из самых популярных упражнений для растяжки, но именно его чаще всего выполняют неправильно. Из-за этого многие перегружают поясницу и получают травмы вместо пользы.

Чтобы избежать ошибок, начните с мягкого сгиба в коленях. Это снимет излишнюю нагрузку с задней линии тела. При наклоне не стремитесь тянуться головой вниз, двигайтесь животом вперед, сохраняя контакт с бедрами. Спина должна оставаться прямой, шея расслабленной, а плечи направляйте круговым движением к тазу.

Как снять боль в плече за одну минуту

Представьте, что вы вытягиваетесь не вниз, а по диагонали – вперед и вниз. Только после того, как тело выстроено правильно, начинайте аккуратно выпрямлять ноги. Такой подход разгружает спину, улучшает кровоток и действительно помогает снять напряжение, а не усугубить его.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач-невролог Сергей Длин.