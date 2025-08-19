Гестационный сахарный диабет – это временное нарушение обмена сахара, которое возникает во время беременности. Организм будущей мамы вырабатывает больше гормонов, чтобы поддержать рост плода, и иногда это мешает инсулину работать эффективно. В результате уровень сахара в крови повышается.

Такой вид диабета может развиться у любой женщины, даже если у нее нет избыточного веса, ей всего 25 и в роду не было диабетиков. Болезнь не щадит даже тех, кто, казалось бы, в идеальной форме. Именно поэтому важно, чтобы все беременные проходили тест на глюкозу, независимо от возраста и телосложения.

Второй миф – глюкозотолерантный тест вреден. На деле это абсолютно безопасная процедура: она не самая приятная, но риска ни для матери, ни для ребенка не несет. А вот отказ от нее может стоить дорого.

И самое опасное заблуждение – «немного повышенный сахар» не страшен. На самом деле уже уровень глюкозы выше 5 ммоль/л увеличивает риск осложнений: от проблем с плацентой до развития макросомии у плода.

Контроль уровня сахара во время беременности – не формальность, а необходимая мера безопасности. Подробнее об этом рассказала в видео врач-эндокринолог Арутюнова Маргарита.