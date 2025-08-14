Щитовидная железа – маленький орган, который управляет огромным количеством процессов в организме. Когда она работает неправильно, меняется буквально все от веса до настроения. Но симптомы двух самых распространенных нарушений, тиреотоксикоза и гипотиреоза, кардинально отличаются.

Вес

При тиреотоксикозе обмен веществ ускоряется – человек худеет, даже если ест много. При гипотиреозе, наоборот, обмен замедляется, и вес растет.

Температура тела

Постоянно жарко, не переносите тепло? Это может быть тиреотоксикоз. Мерзнете даже летом – признак гипотиреоза.

Настроение

Раздражительность, гневливость и вспыльчивость – частые спутники тиреотоксикоза. Апатия и депрессия больше характерны для гипотиреоза.

Подробнее об остальных симптомах рассказала в видео врач-эндокринолог Арутюнова Маргарита.