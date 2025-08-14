В чем разница между тиреотоксикозом и гипотиреозом: видео
Щитовидная железа – маленький орган, который управляет огромным количеством процессов в организме. Когда она работает неправильно, меняется буквально все от веса до настроения. Но симптомы двух самых распространенных нарушений, тиреотоксикоза и гипотиреоза, кардинально отличаются.
Вес
При тиреотоксикозе обмен веществ ускоряется – человек худеет, даже если ест много. При гипотиреозе, наоборот, обмен замедляется, и вес растет.
Температура тела
Постоянно жарко, не переносите тепло? Это может быть тиреотоксикоз. Мерзнете даже летом – признак гипотиреоза.
Настроение
Раздражительность, гневливость и вспыльчивость – частые спутники тиреотоксикоза. Апатия и депрессия больше характерны для гипотиреоза.
Подробнее об остальных симптомах рассказала в видео врач-эндокринолог Арутюнова Маргарита.