Мозг, как и мышцы, нуждается в тренировке и заботе. Ученые давно доказали: образ жизни напрямую влияет на то, насколько долго мы сможем сохранять ясность ума и хорошую память. И начать можно с простых шагов.

Cон

Полноценный отдых ночью дает мозгу время на восстановление. Старайтесь спать 7-8 часов и ложиться до полуночи, чтобы активировать природные механизмы обновления клеток.

Движение

Минимум 150 минут умеренной активности в неделю, например, быстрая ходьба, плавание или велосипед, улучшают кровоток и питание мозга кислородом.

Контроль веса и уровня сахара в крови

Избыточный вес и диабет увеличивают риск сосудистых проблем, которые напрямую связаны с развитием деменции. Следите, чтобы окружность талии была меньше 94 см у мужчин и 80 см у женщин.

Эти простые шаги в долгосрочной перспективе могут стать вашей лучшей защитой от деменции.

