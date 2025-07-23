Ранние признаки деменции все чаще появляются у людей моложе 40 лет. Одна из возможных причин – постоянное использование соцсетей перед сном. Исследования показывают: 93% молодых пользователей продолжают залипать в соцсетях даже после отбоя. Это сбивает циркадные ритмы и нарушает фазу глубокого сна.

Что происходит с организмом в первые часы после отказа от сахара

Алгоритмы соцсетей построены на принципе непредсказуемой награды – каждый ролик может «взбодрить» дофамином или «ударить» кортизолом. Эти хаотичные всплески возбуждают нервную систему и мешают выработке мелатонина. А именно его дефицит нарушает процесс восстановления мозга во сне. В результате накапливается амилоидный белок – вещество, напрямую связанное с развитием болезни Альцгеймера.

Чтобы мозг отдыхал, дайте ему тишину. За 1-2 часа до сна стоит отказаться от телефонов, особенно от просмотра видео. Именно в это время организм начинает вырабатывать мелатонин – гормон сна, а яркий экран и поток непредсказуемых видео сбивают этот процесс. Чем раньше отложите гаджеты, тем глубже и качественнее будет сон. А значит, меньше риска когнитивных нарушений в будущем.

Подробнее об этом рассказала в своем видео врач-гастроэнтеролог Татьяна Жукова.