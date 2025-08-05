В зной хочется спастись как угодно, но некоторые привычки только усугубляют состояние. Первая ошибка – сладкие газированные напитки. Они не утоляют жажду, а повышают уровень сахара и создают лишь временное ощущение прохлады. Организм в жару теряет не сахар, а соль. Из-за дефицита натрия появляется слабость, судороги и раздражительность. Лучше пить минеральную воду с содержанием натрия.

Вторая ошибка – резкие перепады температур. Постоянные переходы из жары в кондиционированное помещение и обратно создают стресс, будто вы болеете с температурой. Это отнимает силы.

Как не заболеть летом: ошибки при использовании кондиционера

И наконец, третья – отказ от еды. Аппетит пропадает, но тело нуждается в энергии. Спасут фрукты и жидкие калории: вы получите и воду, и витамины, и немного углеводов для поддержки тонуса.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач-эндокринолог Максим Кузнецов.