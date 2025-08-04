Как не заболеть летом: ошибки при использовании кондиционера

Кажется, вас продуло под кондиционером? Плохая новость – причина не в нем. Хорошая – вы можете это предотвратить. Сам по себе холодный воздух не вызывает простуду: болезнь провоцируют вирусы. Но кондиционер действительно может сделать вас уязвимее.

Он пересушивает слизистые, а это первая линия иммунной защиты. Грязные фильтры разносят пыль и микробы. Резкий контраст между жарой на улице и ледяной комнатой тоже дополнительный стресс.

Что важно знать гипертоникам в жару

Чтобы не заболеть, достаточно соблюдать несколько простых правил: не ставьте слишком низкую температуру (разница с улицей должна быть не более 7 градусов), не направляйте поток воздуха прямо на себя и мойте фильтры хотя бы раз в две недели.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.