Стоматит знаком каждому пятому человеку на планете. Воспаление слизистой оболочки рта развивается на фоне ослабленного иммунитета, но есть и внешние триггеры. Один из самых недооцененных – стресс. Даже кратковременное эмоциональное напряжение может спровоцировать воспаление.

Другая частая причина – механическое повреждение слизистой: например, от жесткой щетки, неаккуратного приема пищи или неудачного протеза. Но не меньшее влияние оказывают средства гигиены. Вещества вроде лаурилсульфата натрия, которые содержатся в пастах и ополаскивателях, могут вызывать раздражение и провоцировать язвы.

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Стоматит также может появиться после ОРВИ или переохлаждения, особенно если иммунитет ослаблен. Чтобы снизить риск, стоит избегать раздражающих факторов, не забывать о полноценном сне, щадящей гигиене и контроле стресса.

Подробнее об этом рассказал в своем видео стоматолог Константин Крылов.