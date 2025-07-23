Боль в зубе мудрости – одна из самых распространенных жалоб у пациентов стоматологов. И дело не только в чувствительности: у восьмых зубов часто просто нет места для полноценного прорезывания. Из-за этого коронка частично скрыта под десной, образуется так называемый капюшон, под которым легко скапливаются бактерии. В результате появляется воспаление и острая боль.

Кроме того, зубы мудрости сложно рассмотреть самостоятельно, поэтому многие замечают проблему слишком поздно, когда начинается пульпит или воспаляется нерв. А это уже сильная, отдающая в ухо или висок боль, с которой не справятся обезболивающие.

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Игнорировать такие симптомы опасно. Даже если боль утихла, это не значит, что проблема исчезла. Лучше всего своевременно показаться врачу. Он оценит ситуацию и подскажет, как избежать осложнений: от кариеса до абсцесса.

Подробнее об этом рассказал в своем видео стоматолог Константин Крылов.