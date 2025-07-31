Если анализ показал повышенный уровень холестерина, это еще не повод для немедленного назначения диеты или лекарств. По словам врачей, важно не просто смотреть на общий холестерин, а разбираться в деталях липидного профиля.

Холестерин делится на «хороший» (ЛПВП) и «плохой» (ЛПНП). Первый защищает сосуды и снижает риск инсульта, а второй может откладываться на стенках артерий и повышать риск инфаркта. Контролировать нужно именно уровень «плохого» холестерина.

Однако даже идеальное питание не всегда спасает. Около 85% холестерина вырабатывается в печени, а лишь 15% поступает с едой. Поэтому часто требуются специальные препараты.

Что важно знать гипертоникам в жару

Норма холестерина зависит от пола, возраста, давления, вредных привычек и других факторов. Врачи рекомендуют использовать таблицу SCORE, чтобы рассчитать индивидуальный риск. Например, при низком сердечно-сосудистом риске уровень ЛПНП не должен превышать 2,5 ммоль/л.

Подробнее о том, на что стоит обратить внимание при высоком холестерине, рассказал в своем видео врач Олег Абакумов.