Летом многим людям с повышенным давлением становится хуже. Основная причина – перегрев. У гипертоников сосуды чаще всего находятся в спазме, поэтому организму сложнее отдавать тепло, и он быстрее перегревается изнутри.

Самое важное в жару – обеспечить хороший теплоотвод. Один из самых простых и эффективных способов – регулярные прогулки в тени. Не надо идти быстро: подойдет неспешная ходьба в парке или лесополосе. Движение активирует капилляры и улучшает кровоток, благодаря чему тепло лучше выводится, а самочувствие заметно улучшается.

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Прогулки на свежем воздухе помогают не только контролировать давление, но и легче переносить жару. А с правильной привычкой можно даже начать получать от нее удовольствие.

Подробнее о том, как гипертоникам пережить жару, рассказал в своем видео врач Александр Шишонин.