Неправильная обувь, даже если она дорогая, со временем деформирует стопы. Меняется походка, появляется боль, нарушается осанка.

Одна из самых распространенных проблем – вальгусная деформация, когда большой палец отклоняется внутрь. Чтобы предотвратить это, достаточно всего трех минут в день.

Первое упражнение – прокатывание мячика стопой.

Для этого упражнения подойдет массажный или теннисный мяч. Просто катайте его вперед и назад стопой, чтобы расслабить мышцы и улучшить кровообращение.

Второе – подъем на носки. Поставьте стопы на небольшую платформу и медленно поднимайтесь, чтобы укрепить мышцы свода стопы.

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Третье – тоже под, но с мячиком, зажатым между ступнями. Это помогает стабилизировать положение пальцев.

Выполняйте упражнения регулярно, и вы заметите, как ноги становятся легче, уходит отечность, а походка становится увереннее. Подробнее об этом рассказал в своем видео врач-невролог Сергей Длин.