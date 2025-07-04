Артроз – одно из самых распространенных заболеваний XXI века. Его принято связывать с возрастом, нагрузками, лишним весом. Но все чаще врачи говорят о менее очевидной причине – состоянии желудочно-кишечного тракта.

Например, при синдроме раздраженного кишечника, которым страдает до 30% населения, слизистая оболочка истончается, микрофлора нарушается. Кишечник становится уязвимым, и токсины, которые должны оставаться внутри, начинают проникать в кровь. Они разносятся по организму и запускают воспалительные процессы – в том числе в суставах.

Почему без здоровой поджелудочной не будет энергии и долголетия

Есть и другая важная деталь. В кишечнике вырабатывается бутират – вещество, которое защищает хрящевую ткань. Когда микрофлора нарушена, бутирата становится меньше. В условиях хронического воспаления и дефицита этого соединения суставы испытывают перегрузку. Со временем это может привести к артрозу.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач-невролог Сергей Длин.