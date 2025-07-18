Что важно знать перед приемом Омега 3-6-9: видео
Омега 3-6-9 – популярная добавка, которую многие принимают годами, считая их абсолютно безопасными. Но медики предупреждают: важно знать, в каком соотношении вы их получаете.
Главная проблема – омега-6. В составе многих биодобавок ее слишком много, и при регулярном переизбытке она может провоцировать хроническое воспаление. Это, в свою очередь, повышает риски атеросклероза, ожирения и диабета второго типа.
Лучше получать омега-6 из натуральных источников – оливкового масла, орехов, авокадо. А вот омега-3 и омега-9, наоборот, можно дополнительно принимать в виде БАДов. Клинические исследования подтверждают: омега-3 помогает снижать уровень воспаления и триглицеридов в крови.
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Перед тем как принимать комплексы с жирными кислотами, обязательно посмотрите на состав и проконсультируйтесь с врачом.
Подробнее об этом рассказала в своем видео врач-эндокринолог Ирина Петрова.