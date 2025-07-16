Кофеин не только бодрит, но и влияет на минеральный баланс в организме. При регулярном употреблении кофе активизируется работа почек, увеличивается мочеотделение, и вместе с жидкостью выводятся важные микроэлементы. По данным исследований, после каждой чашки кофе организм теряет около 1% кальция и до 3% магния.

Если при этом человек не компенсирует дефицит, со временем это может сказаться на здоровье костей, спровоцировать судороги, бессонницу и повысить уровень тревожности. Особенно рискуют те, кто пьет по несколько чашек в день и не следит за рационом.

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Чтобы сохранить баланс, важно включать в питание продукты, богатые кальцием и магнием: зеленые листовые овощи, молочные продукты, орехи и бобовые. Это простая мера, которая поможет избежать долгосрочных последствий и сохранить бодрость без вреда для здоровья.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Олег Абакумов.