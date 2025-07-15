Палящее солнце, жара – кажется, самое разумное, что можно сделать, это обдать себя холодной водой или встать под ледяной душ. Но именно это и может сделать вам только хуже.

Когда на разгоряченное тело попадает ледяная вода, происходит резкий спазм поверхностных сосудов. Это защитный рефлекс: организм думает, что его переохлаждают, и блокирует теплоотдачу. В результате буквально через несколько минут ваше тело начнет нагреваться еще сильнее, чтобы компенсировать охлаждение. И вы чувствуете себя еще хуже, чем до обливания.

Как охлаждаться правильно? Лучше использовать прохладную воду – около 18-24 градусов. Начинайте с зон, где сосуды расположены близко к коже: запястья, шея, виски. Можно приложить мокрое полотенце к затылку – это эффективнее, чем обливать все тело.

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А самый щадящий и действенный способ – использовать пульверизатор. Мелкие капли испаряются с поверхности кожи, забирая избыточное тепло. Такой метод помогает снизить температуру тела без стресса для сосудов.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.