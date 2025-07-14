Как не испортить себе лето: простые советы для здоровья

Летом кажется, что все просто – солнце, ягоды, арбузы. Но именно в жаркое время года мы чаще совершаем ошибки, которые могут повлиять на здоровье.

Многие забывают, что ультрафиолетовое излучение может повредить и глаза. Особенно, если носить очки без специальной защиты. Через обычное темное стекло зрачок расширяется, а вредные лучи проникают еще глубже, воздействуя на сетчатку. Чтобы этого избежать, выбирайте очки с маркировкой UV 400, они действительно защищают.

Можно ли растянуть желудок, если съесть слишком много арбуза

Ходит мнение, что в арбузах много нитратов, которые могут вызвать отравление. Но чтобы это произошло, нужно съесть примерно 6 килограммов арбуза вместе с коркой, что практически невозможно. А вот настоящая опасность – это несвежий продукт или грязные руки. Именно они чаще всего становятся причиной кишечных расстройств летом.

О других вещах, с которыми стоит быть особенно осторожными летом, рассказал в своем видео врач-эндокринолог Максим Кузнецов.