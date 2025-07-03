Кофе – это утренний ритуал, источник бодрости и просто приятная привычка. Но что, если одного капучино уже мало, и рука тянется за вторым, третьим, а потом и пятым? На первый взгляд ничего страшного. Но ежедневное переусердствование с кофейными напитками может незаметно подорвать здоровье, повлиять на вес и даже на настроение.

Во-первых, резко возрастает количество потребляемых калорий. Капучино, латте, раф – это не просто напитки, а полноценные десерты, особенно с сиропами или сахаром. Один такой напиток может содержать от 100 до 200 килокалорий.

Во-вторых, кофе – это стимулятор. Постоянное употребление кофеина перегружает нервную систему. Со временем это может привести к проблемам со сном и тревожностью.

Три недорогих продукта, которые помогут снижать вес

Нарушения сна, в свою очередь, влияют на аппетит: мозг недополучает энергию и начинает требовать «быстрые» источники, а именно жирную и сладкую пищу. Это снова ведет к перееданию и лишнему весу.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач-эндокринолог Максим Кузнецов.