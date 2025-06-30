Рацион для снижения веса не обязательно должен состоять из одних и тех же «диетических» продуктов. Существуют доступные и простые в приготовлении варианты, которые помогают дольше сохранять чувство сытости и не выходить за рамки калорийности.

Чечевица

Один из самых экономичных источников растительного белка – около 25 граммов на 100 грамм продукта. Ее можно добавлять в супы, готовить в виде каши или покупать готовые изделия, например, макароны из чечевицы. Это удобно, сытно и недорого.

Мидии

Особенно замороженные – они стоят сравнительно недорого и содержат около 20 граммов белка при калорийности около 150 ккал на 100 г. При этом мидии богаты гемовым железом – тем самым, которое хорошо усваивается организмом. Это может быть особенно актуально для тех, кто ограничивает мясо в рационе.

Почему в жару не хочется есть

Картофель

Часто воспринимается как продукт, мешающий снижению веса, но при правильном приготовлении (варка или запекание без масла) его калорийность составляет всего около 64 ккал на 100 г. Картофель отличается высоким индексом насыщения – то есть он надолго утоляет голод. Кроме того, крахмала в нем меньше, чем, например, в гречке, которую принято считать «диетической».

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач-эндокринолог Максим Кузнецов.