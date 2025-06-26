В летнюю жару аппетит может заметно снижаться – и это не каприз, а защитный механизм организма. До 65% людей отмечают, что при температуре выше +30 градусов им не хочется есть. Причина в том, что переваривание пищи повышает температуру тела примерно на 1°C, а в условиях жары организм старается избежать перегрева.

В такие моменты снижается выработка гормона грелина – именно он отвечает за чувство голода. Меняется и уровень серотонина и эндорфинов, влияющих на вкусовые ощущения: еда кажется менее вкусной, чем обычно.

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Снижение аппетита происходит избирательно. В первую очередь организм отказывается от тяжелой, жирной пищи – той, что требует больше энергии для переваривания. Поэтому летом чаще тянет к легким блюдам вроде окрошки, а не к сытному борщу.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.