Недостаток белка в рационе влияет не только на самочувствие, но и на внешний вид.

Первый признак – постоянный голод, особенно вечером. Белок дольше всего переваривается, растягивает стенки желудка и обеспечивает стойкое чувство сытости. При его нехватке повышается тяга к сладкому и перекусам.

При одинаковой калорийности питания человек с высоким потреблением белка с большей вероятностью будет терять вес. Это связано с тем, что на переваривание белка организм тратит больше энергии, чем на жиры или углеводы.

Что вы теряете на тренировке: жир или воду

Отсутствие прогресса в тренировках и ухудшение состояния волос, ногтей и кожи тоже связаны с дефицитом белка. При этом колбасы и сосиски – не полноценный источник белка: в них часто больше жира, чем в сале.

Белок нужен регулярно и в достаточном количестве – без него тело не восстанавливается и не развивается.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач-эндокринолог Максим Кузнецов.