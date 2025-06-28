Как понять, что нужна блефаропластика

Блефаропластика — хирургическая процедура, направленная на омоложение и коррекцию области вокруг глаз, которая с возрастом или по другим причинам может терять упругость и привлекательность. Пластический хирург Мадина Осман рассказала "Рамблеру", как понять, что вам точно нужна блефаропластика. Ведь это важно не только с эстетической точки зрения, но и с медицинской, поскольку изменения в области век в некоторых случаях могут влиять на наше зрение.

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Как выбрать нужную операцию

Существует два основных типа блефаропластики — верхняя и нижняя. Каждый из них направлен на решение конкретных проблем и имеет свои показания.

Верхняя блефаропластика

Верхняя блефаропластика применяется в тех случаях, когда на верхнем веке появляется избыточный кожный лоскут. Это может проявляться в виде чрезмерно дряблой, перерастянутой кожи, которая доставляет эстетический дискомфорт — люди чувствуют, что их взгляд становится "утомленным" или "опущенным". Кроме того, в некоторых случаях избыточная кожа настолько велика, что начинает мешать зрению: переходная складка опускается до ресничного края и частично закрывает глазной проем, что ухудшает обзор и может приводить к утомлению глаз и другим неприятным ощущениям. В таких ситуациях верхняя блефаропластика становится не просто косметической процедурой, а необходимым медицинским вмешательством. Мадина Осман Пластический хирург, дерматолог-косметолог

Во время операции иссекается избыточный кожный лоскут, а при необходимости — часть гипертрофированной круговой мышцы глаза и грыжевое образование. Удаление этих моментов помогает вернуть глазам естественный контур, улучшить внешний вид и восстановить комфорт.

Нижняя блефаропластика

Нижняя блефаропластика направлена на коррекцию проблем в области нижних век. В этом случае за помощью обращаются пациенты, которые замечают перерастяжение кожи, появление "мешков" и хронические отеки. Эти отеки, как правило, связаны с грыжами — выпячиваниями жировой ткани, которые со временем приводят к растяжению кожи и образованию морщин. Надо понимать, что грыжи нижнего века могут беспокоить даже молодых девушек, и если вовремя не принять меры, постоянные отеки усугубляют проблему, вызывая появление излишков кожи и ухудшая внешний вид. Мадина Осман Пластический хирург, дерматолог-косметолог

Виды блефаропластики

В зависимости от характера проблемы, блефаропластика может выполняться двумя способами — открытым и закрытым.

Открытая блефаропластика предполагает иссечение кожного лоскута через разрез на коже в области века. Этот метод позволяет эффективно удалить излишки кожи и жировые грыжи, а также при необходимости скорректировать мышцы. После заживления шрам становится практически незаметным, поскольку разрез делается по естественным складкам кожи.

Закрытая блефаропластика — более щадящий метод, при котором все разрезы располагаются со стороны конъюнктивы, то есть внутренней поверхности века. Такой подход исключает наличие видимых шрамов на коже. Через эти разрезы хирург удаляет грыжевое образование, устраняя отеки и улучшая контур нижнего века. Мадина Осман Пластический хирург, дерматолог-косметолог

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Когда нужна блефаропластика

Как же понять, что пора задуматься о блефаропластике? Прежде всего, стоит обратить внимание на внешний вид и самочувствие.

Если верхние веки опускаются, кожа кажется излишне дряблой и нависает, мешая взгляду и создавая эффект "усталости" или "тяжести" — это явный сигнал для консультации с хирургом.

Если нижние веки постоянно отекают, появляются мешки или "грыжи", которые не проходят после отдыха и усиливаются со временем, стоит рассмотреть возможность коррекции.

Если избыточная кожа или грыжи приводят к появлению морщин, ухудшают внешний вид и снижают уверенность в себе, блефаропластика может помочь вернуть молодость и свежесть взгляду.

Медицинские показания, такие как ухудшение зрения из-за нависания кожи верхних век, также могут стать причиной для проведения процедуры.

Если вы замечаете у себя перечисленные признаки и хотите вернуть глазам молодость, свежесть и комфорт — консультация с опытным пластическим хирургом поможет определить, нужна ли вам блефаропластика и какой метод будет оптимальным именно в вашем случае. Мадина Осман Пластический хирург, дерматолог-косметолог

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