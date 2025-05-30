Почему люди лысеют с возрастом: разбор с экспертом

Медленно, почти незаметно для самого человека, волосы начинают редеть. Сначала остаются на расческе, потом — на подушке, а через пару лет привычный объем исчезает вовсе. Почему люди лысеют с возрастом? Об этом «‎Рамблер» поговорил с трихологом, пластическим хирургом, дерматологом Натальей Дергабузовой.

Гены против шевелюры

Облысение — это не только про возраст. Но с возрастом оно становится очевиднее. По словам эксперта, на первом месте среди причин — генетическая предрасположенность.

Наиболее частая причина выпадения волос — это андрогенетическая алопеция. У мужчин она проявляется по типу залысин на висках и темени, у женщин — равномерным истончением волос по всей голове Наталья Дергабузова Пластический хирург, дерматолог, трихолог

Если в семье папа и дедушка начали терять волосы в 35, шансы повторить их судьбу достаточно высоки. Эта форма алопеции может начаться в любом возрасте, но с годами она только усиливается, потому что начинает работать еще один фактор — гормональный.

Дигидротестостерон: главный «виновник»

С возрастом организм меняет гормональный баланс, особенно у мужчин. И это влияет не только на настроение, потенцию и энергию, но и на волосы.

Ключевую роль играет дигидротестостерон — производное мужского полового гормона. Он укорачивает фазу роста волос, волосы становятся все тоньше, слабее, и в итоге перестают расти совсем Наталья Дергабузова Пластический хирург, дерматолог, трихолог

У женщин после 40–45 лет также происходит гормональная перестройка, особенно в период менопаузы. Снижается уровень эстрогенов, а на фоне этого усиливается влияние андрогенов. Внешне это проявляется не в типичных залысинах, а в расширении пробора, потере густоты, особенно в области темени.

Старение: медленный саботаж фолликулов

С годами не только гормоны, но и сами волосяные фолликулы меняются. Этот процесс происходит у всех, даже у тех, у кого нет генетической предрасположенности.

После 50 лет количество активных фолликулов снижается. Те, что остаются, работают менее эффективно. Волосы растут медленнее, становятся тоньше и светлее, и даже при сохраненном объеме кажется, что шевелюра поредела.

Это естественный процесс — так же как кожа теряет упругость, а зрение становится менее острым. Но в случае с волосами можно притормозить деградацию, если понимать и учитывать дополнительные факторы.

Стресс, щитовидка и нехватка витаминов

Если облысение началось резко — в течение пары месяцев — и особенно если волосы выпадают клочьями, причиной может быть не возраст. В этом случае нужно обратить внимание на стресс или дефициты.

Хронический стресс — мощный триггер. Уровень кортизола повышается, нарушается кровоснабжение кожи головы. Клетки перестают получать кислород и питание — фолликулы просто отключаются. Это может привести к диффузному выпадению волос Наталья Дергабузова Пластический хирург, дерматолог, трихолог

Также влияние оказывают:

нехватка витамина D, B12, железа и цинка,

заболевания щитовидной железы (гипотиреоз и гипертиреоз),

аутоиммунные процессы, такие как очаговая алопеция.

Лучшие витамины для роста волос: семь нужных микроэлементов

Я всегда рекомендую начать с анализа крови. Даже банальное снижение ферритина может провоцировать выпадение. Это обратимый процесс, если вовремя заметить и скорректировать Наталья Дергабузова Пластический хирург, дерматолог, трихолог

Уход: как не потерять то, что осталось

Казалось бы, шампуни и укладки не могут повлиять на генетику. Но на практике плохой уход может усилить и ускорить выпадение волос. Мужчины часто усугубляют ситуацию агрессивным мытьем головы, а женщины — чрезмерным количеством уходовой косметики, не всегда подходящей по составу.

Регулярное окрашивание, утюжки, плойки, тугие прически, хвосты и пучки — все это создает механическое и температурное напряжение. Если волосы и так слабеют из-за гормонов и возраста, вы добиваете их сверху Наталья Дергабузова Пластический хирург, дерматолог, трихолог

Можно ли спасти волосы?

Полностью остановить возрастные изменения нельзя. Но можно замедлить их развитие и поддерживать здоровье волосяного аппарата.

Что рекомендует специалист:

Начать с диагностики. Анализы на витамины, гормоны, УЗИ щитовидной железы. Подобрать уход, учитывая возраст и тип волос. Добавить массаж кожи головы, мезотерапию или плазмотерапию (по показаниям). Минимизировать стресс — включить дыхательные практики, прогулки, психотерапию. Следить за питанием — полноценный рацион, богатый белком, жирными кислотами и микроэлементами.

Волосы — зеркало общего состояния организма. Когда все работает гармонично, волосы тоже будут расти. Главное — не ждать, пока выпадение станет катастрофой. Чем раньше начать действовать, тем выше шансы сохранить шевелюру.

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