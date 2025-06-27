Что такое ПТСР и как его лечат современные врачи

Многие из нас на протяжении жизни сталкиваются со стрессами, однако некоторые люди встречаются на своем пути с чрезвычайно сильными травмирующими событиями. В результате воздействия на человека экстремальных факторов, вызывающих сильный стресс и эмоциональную травму, формируется посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). О том, как воздействует на человека такая проблема и как ее лечат "Рамблеру" рассказала ведущий психиатр Анна Ивашкина.

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Как появляется ПТСР

Чаще всего посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) развивается после переживания травмирующего события. Человек сталкивается с ситуацией, вызывающей сильный страх, ужас и беспомощность — например, насилие, авария, природная или техногенная катастрофа, потеря близкого, тяжёлая болезнь. Однако ПТСР развивается не у всех, кто столкнулся с бедой. На развитие расстройства могут повлиять индивидуальные особенности: характер, генетическая предрасположенность, ослабленное физическое состояние. Когда человек не может справиться с пережитым, у него возникают трудности с переработкой травмы — и она словно «застревает» в памяти. Анна Александровна Ивашкина Вдущий психиатр клиники психического здоровья «Аксона»

Видимые признаки расстройства

Симптомы развивающегося посттравматического расстройства могут стать очевидны сразу после неприятного события, либо проявляться с отсрочкой до полугода. Во время острых проявлений расстройства человек может метаться, хаотично двигаться, либо наоборот, оцепенеть. Пострадавший может забыть само событие, либо ощущать, что все произошедшее было не с ним, воспринимать историю отстраненно.

Человек, страдающий ПТСР, становится беспокойным, тревожным, иногда агрессивным, с переменчивым нестабильным настроением, зачастую прибегает к употреблению алкоголя и иных веществ. Другое течение заболевания проходит у пациентов с развитием парадоксальных реакций – они начинают винить себя в случившемся, постоянно пересматривают и оценивают свое поведение во время травмирующего события, испытывая при этом стыд и отвращение по отношению к себе. Анна Александровна Ивашкина Вдущий психиатр клиники психического здоровья «Аксона»

Часто отмечаются физические проявления, нарушается сон и аппетит. А также физиологические изменения в целом: стрессовые реакции активируют гормоны (кортизол, адреналин), нарушается работа иммунной системы, что может в дальнейшем привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, развитию сахарного диабета, аутоиммунных заболеваний.

Как помочь близкому человеку с ПТСР

Как практикующий психиатр могу сказать, что чем быстрее страдающему от посттравматического расстройства человеку будет оказана необходимая профессиональная психиатрическая, либо психологическая помощь, тем благоприятнее течение заболевания и быстрее наступает полное выздоровление. Анна Александровна Ивашкина Вдущий психиатр клиники психического здоровья «Аксона»

Важно помнить, что лечение ПТСР должно проводиться под руководством квалифицированного специалиста — психиатра, психотерапевта или психолога, в зависимости от степени выраженности и стадии. Самолечение может быть неэффективным или даже вредным. Профессионалы используют комплексный индивидуальный подход, состоящий из медикаментозной терапии антидепрессантами (например, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина — СИОЗС), которые помогают снизить уровень тревоги и депрессии.

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