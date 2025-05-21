Синдром Алисы в Стране Чудес: как мозг пугающе искажает реальность

Представьте, что вы смотрите на собственную руку и видите, как она растягивается, будто пластилин. Или вдруг ваша комната кажется гигантской пещерой, а люди — крошечными фигурками, как в кукольном театре. Для большинства это звучит как сон, но для пациентов с синдромом Алисы в Стране Чудес (САСЧ) — это вполне реальное, хоть и пугающее, состояние.

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Это редкое неврологическое состояние, при котором нарушается восприятие пространства, времени, собственного тела и даже эмоциональных реакций. Впервые описанное в середине XX века, оно до сих пор вызывает больше вопросов, чем ответов. Подробнее о нем в беседе с «‎Рамблером» рассказал невролог Максим Алексеев.

Синдром Алисы — это феномен, при котором нарушается интеграция сенсорной информации. Человек видит и ощущает изменения, которых на самом деле нет, но при этом он сохраняет критичность и понимает, что это «что-то с ним Алексеев Максим Сергеевич Невролог, врач-эксперт сети клиник "Семейная"

Почему синдром назвали «Алисой»?

Название происходит из знаменитой книги Льюиса Кэрролла. В ней главная героиня — девочка по имени Алиса — неоднократно сталкивается с резкими изменениями размеров тела, странным течением времени и нарушением логики происходящего. Как оказалось, сам Кэрролл, вероятно, страдал от мигрени с аурой и описывал собственные визуальные ощущения, переживаемые во время приступов.

Симптомы САСЧ:

микропсия — объекты кажутся необычно маленькими;

— объекты кажутся необычно маленькими; макропсия — предметы и части тела визуально увеличиваются;

— предметы и части тела визуально увеличиваются; пелопсия и телепсия — искажение восприятия расстояний (предметы кажутся ближе или дальше, чем есть);

— искажение восприятия расстояний (предметы кажутся ближе или дальше, чем есть); алинестезия — чувство перемещения частей тела;

— чувство перемещения частей тела; тахихрония и брадихрония — субъективное ощущение ускорения или замедления времени;

— субъективное ощущение ускорения или замедления времени; деперсонализация — чувство оторванности от тела, потери контроля над движениями.

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В педиатрической практике это встречается чаще, чем у взрослых. Иногда дети не могут объяснить, что с ними происходит — они говорят, что «мир стал странным» или «все стало игрушечным» Алексеев Максим Сергеевич Невролог, врач-эксперт сети клиник "Семейная"

Откуда возникает синдром?

Синдром Алисы в Стране Чудес — это не отдельная болезнь, а симптомокомплекс. Его причинами могут быть:

Мигрень, особенно с аурой. До 15 процентов пациентов с мигренью испытывают такие визуальные и телесные искажения;

Эпилепсия, преимущественно затылочной или теменной локализации;

Острые инфекции, особенно вирус Эпштейна–Барр (вирусный мононуклеоз), который может временно влиять на центральную нервную систему;

Травмы головы и опухоли, вызывающие дисфункцию теменно-затылочной области;

Психотропные вещества, включая ЛСД, псилоцибин, кетамин и даже высокие дозы декстрометорфана;

Психические расстройства, такие как шизотипическое расстройство, деперсонализационно-дереализационный синдром, но с важным отличием — при САСЧ сохраняется осознание нереальности переживаний.

Что происходит в мозге?

Современные исследования с использованием МРТ-функционала показывают, что у пациентов с САСЧ активность в теменной и затылочной коре изменяется во время приступов. Эти участки отвечают за зрительное восприятие, пространственное мышление и схему тела. Любой дисбаланс в их работе может вызывать впечатляющие, но кратковременные искажения.

Диагностика и дифференциальный подход

Поскольку САСЧ — это симптом, крайне важно исключить другие причины схожих нарушений, таких как:

психозы,

делирий,

опухоли мозга,

отравления,

парциальные эпилепсии.

Для постановки диагноза используются:

МРТ/КТ мозга — для исключения структурных повреждений; ЭЭГ — при подозрении на эпилептическую активность; Анализы крови — на инфекции (включая вирус Эпштейна–Барр); Психиатрическое обследование, если есть тревожные или диссоциативные расстройства.

Иногда пациента сначала направляют к психиатру, подозревая деперсонализацию или галлюциноз. Но хороший анамнез и нейровизуализация помогают быстро расставить все по местам Алексеев Максим Сергеевич Невролог, врач-эксперт сети клиник "Семейная"

Как лечить?

Терапия направлена на устранение первопричины. Специфических препаратов именно от Синдрома Алисы в Стране Чудес не существует. Возможные направления:

Профилактика мигрени — препараты выбора: амитриптилин, топирамат, пропранолол. Лечение эпилепсии — противосудорожные средства (леветирацетам, вальпроат и др.). Противоинфекционная терапия — при вирусной или бактериальной этиологии. Седация и когнитивно-поведенческая терапия — при тревожных расстройствах.

Во время приступа рекомендуется обеспечить пациенту покой, темноту и тишину. В тяжелых случаях могут применяться анксиолитики — строго под контролем врача.

Синдром Алисы в большинстве случаев доброкачественный: эпизоды не сопровождаются деградацией когнитивных функций, проходят спонтанно и не приводят к стойкому нарушению сознания. Однако при частых приступах и сильной тревожности важно наблюдение у невролога и психотерапевта.

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