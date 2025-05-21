Синдром Алисы в Стране Чудес: как мозг пугающе искажает реальность
Представьте, что вы смотрите на собственную руку и видите, как она растягивается, будто пластилин. Или вдруг ваша комната кажется гигантской пещерой, а люди — крошечными фигурками, как в кукольном театре. Для большинства это звучит как сон, но для пациентов с синдромом Алисы в Стране Чудес (САСЧ) — это вполне реальное, хоть и пугающее, состояние.
Это редкое неврологическое состояние, при котором нарушается восприятие пространства, времени, собственного тела и даже эмоциональных реакций. Впервые описанное в середине XX века, оно до сих пор вызывает больше вопросов, чем ответов. Подробнее о нем в беседе с «Рамблером» рассказал невролог Максим Алексеев.
Синдром Алисы — это феномен, при котором нарушается интеграция сенсорной информации. Человек видит и ощущает изменения, которых на самом деле нет, но при этом он сохраняет критичность и понимает, что это «что-то с ним
Почему синдром назвали «Алисой»?
Название происходит из знаменитой книги Льюиса Кэрролла. В ней главная героиня — девочка по имени Алиса — неоднократно сталкивается с резкими изменениями размеров тела, странным течением времени и нарушением логики происходящего. Как оказалось, сам Кэрролл, вероятно, страдал от мигрени с аурой и описывал собственные визуальные ощущения, переживаемые во время приступов.
Симптомы САСЧ:
- микропсия — объекты кажутся необычно маленькими;
- макропсия — предметы и части тела визуально увеличиваются;
- пелопсия и телепсия — искажение восприятия расстояний (предметы кажутся ближе или дальше, чем есть);
- алинестезия — чувство перемещения частей тела;
- тахихрония и брадихрония — субъективное ощущение ускорения или замедления времени;
- деперсонализация — чувство оторванности от тела, потери контроля над движениями.
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В педиатрической практике это встречается чаще, чем у взрослых. Иногда дети не могут объяснить, что с ними происходит — они говорят, что «мир стал странным» или «все стало игрушечным»
Откуда возникает синдром?
Синдром Алисы в Стране Чудес — это не отдельная болезнь, а симптомокомплекс. Его причинами могут быть:
- Мигрень, особенно с аурой. До 15 процентов пациентов с мигренью испытывают такие визуальные и телесные искажения;
- Эпилепсия, преимущественно затылочной или теменной локализации;
- Острые инфекции, особенно вирус Эпштейна–Барр (вирусный мононуклеоз), который может временно влиять на центральную нервную систему;
- Травмы головы и опухоли, вызывающие дисфункцию теменно-затылочной области;
- Психотропные вещества, включая ЛСД, псилоцибин, кетамин и даже высокие дозы декстрометорфана;
- Психические расстройства, такие как шизотипическое расстройство, деперсонализационно-дереализационный синдром, но с важным отличием — при САСЧ сохраняется осознание нереальности переживаний.
Что происходит в мозге?
Современные исследования с использованием МРТ-функционала показывают, что у пациентов с САСЧ активность в теменной и затылочной коре изменяется во время приступов. Эти участки отвечают за зрительное восприятие, пространственное мышление и схему тела. Любой дисбаланс в их работе может вызывать впечатляющие, но кратковременные искажения.
Диагностика и дифференциальный подход
Поскольку САСЧ — это симптом, крайне важно исключить другие причины схожих нарушений, таких как:
- психозы,
- делирий,
- опухоли мозга,
- отравления,
- парциальные эпилепсии.
Для постановки диагноза используются:
- МРТ/КТ мозга — для исключения структурных повреждений;
- ЭЭГ — при подозрении на эпилептическую активность;
- Анализы крови — на инфекции (включая вирус Эпштейна–Барр);
- Психиатрическое обследование, если есть тревожные или диссоциативные расстройства.
Иногда пациента сначала направляют к психиатру, подозревая деперсонализацию или галлюциноз. Но хороший анамнез и нейровизуализация помогают быстро расставить все по местам
Как лечить?
Терапия направлена на устранение первопричины. Специфических препаратов именно от Синдрома Алисы в Стране Чудес не существует. Возможные направления:
- Профилактика мигрени — препараты выбора: амитриптилин, топирамат, пропранолол.
- Лечение эпилепсии — противосудорожные средства (леветирацетам, вальпроат и др.).
- Противоинфекционная терапия — при вирусной или бактериальной этиологии.
- Седация и когнитивно-поведенческая терапия — при тревожных расстройствах.
Во время приступа рекомендуется обеспечить пациенту покой, темноту и тишину. В тяжелых случаях могут применяться анксиолитики — строго под контролем врача.
Синдром Алисы в большинстве случаев доброкачественный: эпизоды не сопровождаются деградацией когнитивных функций, проходят спонтанно и не приводят к стойкому нарушению сознания. Однако при частых приступах и сильной тревожности важно наблюдение у невролога и психотерапевта.
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