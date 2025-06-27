Можно ли делать пластическую операцию летом

Мнение о том, что делать пластику летом не рекомендуется, довольно распространено. Вопрос о том, подходит ли жаркий климат для восстановления после пластической операции, продолжает вызывать споры и обрастать мифами. Вместе с доктором медицинских наук, пластическим хирургом Тиграном Алексаняном «Рамблер» разобрался, стоит ли планировать операцию в летний период.

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Профессионализм важнее сезона

Мнение о том, что лето – неподходящее время для пластической операции, во многом основано на опасениях, связанных с повышенной температурой окружающей среды и увеличенным риском осложнений. Хирургия располагает широким арсеналом методов и средств, минимизирующих эти риски. Главное – грамотный подход и правильная подготовка. Решающим фактором является не сам сезон, а индивидуальные особенности организма пациента и характер операции. Тигран Алексанян Пластический хирург, доктор медицинских наук

Какие операции рекомендуют делать летом

Некоторые процедуры, напротив, лучше проводить именно в теплый сезон. Дело в том, что воздух способствует улучшению кровообращения в тканях, что положительно сказывается на процессе заживления и уменьшает риск осложнений. К одной из таких операций относится ринопластика (коррекция формы носа). Улучшенное кровообращение ускоряет восстановление после операции, минимизируя отеки и синяки. Аналогично ринопластике, тепло способствует быстрому заживлению и снижает вероятность появления гематом и при блефаропластике (коррекции век).

Также летний период – благоприятное время для эндоскопической подтяжки лица и фейслифтинга, так как воздействие теплого воздуха отлично сказывается на заживлении. Стоит отметить, что важным моментом при планировании вышеперечисленных операций в летний период, конечно, является строжайшее соблюдение рекомендаций врача по уходу за послеоперационной областью: использование специальных кремов, избегание прямого солнечного света и соблюдение гигиены. Тигран Алексанян Пластический хирург, доктор медицинских наук

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Что лучше отложить до холодов

Однако, есть и ряд операций, которые категорически не стоит планировать на жаркий период, так как летнее время может представлять определенные сложности. Главная причина – повышенный риск осложнений, связанных с воздействием солнечных лучей и высокой температурой. К таким операциям относится липосакция (удаление жировых отложений). После данной процедуры необходим компрессионный трикотаж, который в жару может вызывать дискомфорт и перегрев. Кроме того, солнечные лучи могут негативно повлиять на заживающие ткани, вызвав пигментацию.

Не рекомендую в летний сезон делать абдоминопластику (подтяжку живота), эта операция предполагает значительную травматизацию тканей, что увеличивает риск воспалительных процессов в жару. Компрессионный пояс, обязательный после операции, усиливает дискомфорт в знойную летнюю погоду. Тигран Алексанян Пластический хирург, доктор медицинских наук

Необходимо тщательное планирование операции с учетом климатических условий. Важно также учитывать индивидуальные особенности кожи пациента, ее склонность к гиперпигментации и реакцию на солнечные лучи.