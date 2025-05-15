Как выбрать массаж лица по типу кожи

Уход за кожей — это не только кремы и сыворотки, а целый комплекс процедур. Например, массаж лица может творить настоящие чудеса, если подобрать технику под ваш тип кожи. Хотите освежить цвет лица, снять отёчность или уменьшить напряжение в мышцах? С чего начать изучение темы массажа, рассказала «Рамблеру» мастер аппаратных и ручных техник коррекции фигуры Анастасия Мищенко.Основные виды массажа

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Давайте начнём с самого нежного и деликатного — лимфодренажного массажа. Его легко узнать по мягким, скользящим движениям от центра лица к периферии. Зачем он нужен? Чтобы разогнать застой лимфы, снять отёчность и визуально «подтянуть» кожу. Особенно он хорош для чувствительной кожи: не раздражает, не травмирует, а, наоборот, помогает ей прийти в себя. Особенно приятно делать такой массаж утром, когда хочется вернуть лицу свежесть после сна. Анастасия Мищенко Массажист, мастер аппаратных и ручных техник коррекции фигуры

Если вы часто ловите себя на мысли, что лицо «устало», попробуйте точечное воздействие — акупунктуру без иголок. Аккуратное нажатие на активные точки усиливает приток крови, снимает напряжение и даже может повлиять на общее самочувствие. Звучит как магия, но это работает: после пары минут воздействия на виски, область носогубного треугольника и зону между бровями кожа будто оживает, а овал лица преображается.

Классический массаж — это уже про более активную стимуляцию. Поглаживания, похлопывания, легкое растирание: все эти движения не только улучшают кровообращение, но и тонизируют мышцы лица. Делаете его регулярно и получаете эффект мини-тренировки: кожа становится плотнее, овал — четче, цвет лица — живее. Если добавить сюда любимый крем или масло, а лучше специальный роллер, удовольствие и эффект только умножаются. Анастасия Мищенко Массажист, мастер аппаратных и ручных техник коррекции фигуры

Кстати, о роллерах. Эти маленькие, но мощные помощники не просто красиво смотрятся на полке в ванной. Роллеры из кварца или стали работают как холодный компресс: улучшают тонус, снимают отеки и помогают коже лучше впитывать уход. Главное — не лениться и делать это регулярно, особенно если вы уже вложились в хороший уход. Инструмент поможет распределить средства ровно и глубоко, так что ни одна капля не пропадет зря.

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Определяем тип кожи и подбираем технику

Прежде чем погрузиться в мир массажа лица с его роллерами, маслами и точечными техниками, стоит сделать паузу и посмотреть на главное — на вашу кожу. Как она себя чувствует? Где капризничает, а где сияет без особого ухода? Определить свой тип кожи - значит подобрать к ней индивидуальный подход, который и даст тот самый «вау-эффект». Анастасия Мищенко Массажист, мастер аппаратных и ручных техник коррекции фигуры

Если кожа у вас не имеет ни сухости, ни жирного блеска, с ровной текстурой и без особых капризов, поздравляем, вы обладательница нормального типа. Это универсальный вариант, которому подходит почти все — от лимфодренажа до мягкого скульптурирования. Важно не забывать про регулярность и выбирать техники, которые стимулируют выработку коллагена.

Жирная кожа сразу выдает себя характерным блеском, особенно в Т-зоне, заметными порами. Здесь важно не переборщить с агрессивными методами. Идеальный союз - лимфодренаж и аккуратное воздействие роллера. Такой подход поможет «успокоить» кожу, снять отечность и наладить баланс без лишнего травматизма. А бонус - визуальное сужение пор и более ровный рельеф. Анастасия Мищенко Массажист, мастер аппаратных и ручных техник коррекции фигуры

Если ваша кожа регулярно напоминает о себе шелушениями и чувством стянутости, скорее всего, она относится к сухому типу. В этом случае забудьте про энергичные растирания и выберите что-то мягкое. Теплое масло, деликатные прикосновения и особое внимание к скулам и лбу, так вы не только расслабитесь, но и подарите коже необходимое питание. Особенно хорошо работают масла на основе авокадо или жожоба.

Смешанный тип — та самая головоломка, где одна щека мечтает об увлажнении, а вторая блестит уже через пару часов. Задача тут — не перегружать ни одну из сторон. Используйте разные средства и технику для разных зон: масло—на щеки, а гель или легкий крем — на лоб и подбородок. Массажируйте каждую зону отдельно, будто работаете с двумя разными лицами — кожа вам скажет спасибо.