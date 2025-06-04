Многие думают, что покраснение глаз после купания связано с хлоркой. На самом деле это не так. Ученые из Центра по контролю заболеваний США выяснили: виноваты не сами дезинфицирующие вещества, а их реакция с мочой.

Когда хлор вступает в контакт с мочевиной, образуются хлорамины – именно они вызывают раздражение слизистых и заставляют глаза краснеть. Чем больше людей игнорируют правила гигиены, тем выше концентрация этих веществ в воде.

Правда ли, что нельзя плавать после еды

Именно хлорамины придают воде тот самый резкий «запах хлорки». Поэтому если бассейн сильно пахнет – это тревожный сигнал: в нем не слишком чисто.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.