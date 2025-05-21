Нас с детства учили: поел – сиди на берегу, иначе схватит судорога и утонешь. Мол, кровь приливает к желудку, мышцам ее не хватает – и вот судорога. Этот миф существует еще со времен Древнего Рима: там поэты высмеивали зажиточных римлян, которые после обеда шли в термы, несмотря на «опасность». В XIX веке совет перекочевал в медицинские рекомендации – и превратился в «золотое правило».

Но в XX веке ученые решили проверить, есть ли в этом правда. Исследователи из Университета Висконсина собрали группу спортсменок, щедро накормили их бифштексами с пюре – и отправили в бассейн. Другая группа получила еду через зонд, чтобы исключить психологический фактор. Обе группы плавали по полчаса. Результат? Ни одной судороги, ни одного несварения.

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Вывод: есть перед плаванием можно. Главное – не пить алкоголь и не перегружать себя тяжелой физической активностью сразу после еды.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @panchin.nauka.