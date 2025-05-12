Фрукты ассоциируются со здоровым питанием, но даже среди них есть те, с которыми важно соблюдать умеренность.

Один из них – хурма. Несмотря на высокое содержание витаминов и антиоксидантов, при чрезмерном употреблении она может вызвать образование фитобезоара – плотного комка в желудке, который не переваривается и способен вызвать кишечную непроходимость. Врачи не советуют съедать больше 3-4 плодов за раз.

Второй потенциально опасный фрукт – грейпфрут. Он сам по себе безвреден, но содержит вещества, которые блокируют ферменты печени, отвечающие за расщепление ряда лекарств. В результате концентрация препаратов в крови может резко увеличиться. Это особенно важно при приеме антибиотиков, антидепрессантов и сердечных средств. Если вы принимаете лекарства, обязательно проверьте, допустим ли грейпфрут в вашем рационе.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач-эндокринолог Максим Кузнецов.