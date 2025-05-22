Многие не придают значения белым точкам на ногтях, считая их косметическим дефектом. Но на самом деле это может быть сигнал организма о нарушениях.

Среди возможных причин – дефицит жизненно важных микроэлементов: калия, магния, железа, меди и цинка. Особенно часто это возникает при нарушенном всасывании минералов, например, из-за проблем с ЖКТ.

Иногда белые пятна появляются после механических повреждений ногтевой пластины. Например, во время неаккуратного маникюра. Однако если к изменению ногтей добавляются такие симптомы, как сухость кожи, ломкость волос, быстрая утомляемость, апатия и бледность – это повод для обследования.

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Врач может порекомендовать сдать анализы на витамин D, ферритин, магний и цинк. Также нередко назначают УЗИ органов брюшной полости и даже гастроскопию. Малозаметный симптом на ногтях иногда помогает вовремя выявить серьезные дефициты и нарушения в работе организма.

Подробнее об этом рассказала в своем видео врач-гастроэнтеролог Татьяна Жукова.