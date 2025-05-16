Не мимика и не генетика: неожиданная причина асимметрии лица

Небольшая асимметрия есть почти у каждого: одна сторона лица может выглядеть более «опущенной», короче или менее подтянутой. Многие объясняют это генетикой или мимикой, но причина часто кроется гораздо глубже – в положении таза.

Когда таз находится в неправильном положении, начинается цепная реакция по всему телу. Искривляется позвоночник, смещаются плечи, суставы начинают работать неравномерно. Все это отражается и на лице: мышцы перенапрягаются, ткани теряют тонус, и появляется видимая асимметрия.

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Такие внешние признаки – это не просто эстетическая особенность, а сигнал о нарушении баланса в теле. Чтобы устранить их, одного массажа или ухода за кожей недостаточно. Важно работать с первопричиной: снимать напряжение, выравнивать таз, укреплять мышцы кора. Подойдут простые упражнения из пилатеса, йоги или ЛФК – главное, регулярность и правильная техника.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.